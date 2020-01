Un tremblement de terre de magnitude 6,5 a secoué le sud-est de la Turquie aujourd’hui, causant de graves dégâts matériels et, pour le moment, deux blessés, et a été ressenti même dans l’Irak et la Syrie voisins.

Le tremblement de terre s’est produit vers 18h00 GMT et l’épicentre est situé près de la ville de Sivrice, environ 10 000 habitants, dans la province d’Elazig, selon l’agence de presse d’Etat turque Anadolu.