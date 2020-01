Un tremblement de terre de magnitude 6,8 a secoué le sud-est de la Turquie aujourd’hui et a été ressenti dans de grandes parties du pays et même en Irak et en Syrie voisins.

Le tremblement de terre a été ressenti vers 18h00 GMT et l’épicentre est situé près de la ville de Sivrice, dans la province d’Elazig, selon l’agence de presse nationale Anadolu.