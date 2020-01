Un tribunal contredit le gouvernement américain pour les tarifs sur les olives noires espagnoles | Économie

La Cour internationale de commerce des États-Unis Il a contredit la décision du ministère du commerce de ce pays d’imposer des droits de 35% sur les importations d’olives noires de table en provenance d’Espagne, en vigueur depuis août 2018, selon un document judiciaire publié sur son site Internet.

Le tribunal, basé à New York, a rappelé dans un document publié vendredi dernier que l’Association des exportateurs et industriels des olives de table; Olives du Guadalquivir; Agro Sevilla Olives et Angel Camacho Food ont déposé une plainte contre le gouvernement américain. pour l’introduction de ces frais.