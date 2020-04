Un vaccin contre le coronavirus pourrait être disponible à l’automne aux États-Unis, selon un chercheur principal du National Institute of Health

Voici comment ils félicitent les patients qui se sont remis de la covid-19 1:14

(.) – Un vaccin contre le coronavirus pourrait être prêt à être utilisé par les secouristes aux États-Unis cet automne, selon le Dr Kizzmekia Corbett, scientifique principal au National Institute of Health pour la recherche de vaccins contre le coronavirus.

Corbett a déclaré que le vaccin pourrait être prêt à être utilisé par les travailleurs de la santé de première ligne dès cet automne aux États-Unis. et pour la population mondiale au printemps prochain. Actuellement, son équipe teste l’innocuité du vaccin dans la première phase et testera ensuite son efficacité dans les phases ultérieures.

“Nous visons l’automne pour une utilisation d’urgence … Et puis, pour la population générale, notre objectif est le printemps prochain, et c’est, si tout va bien et si ces essais cliniques de phase un, de phase deux et de phase trois fonctionnent simultanément pour de bon, notre plan est de faire vacciner les gens dans le monde entier au printemps prochain », a-t-il déclaré à Anderson Cooper de . et au Dr Sanjay Gupta.

Le développement d’un vaccin est généralement un long processus, et Corbett a déclaré que son équipe travaillait sur un vaccin contre le coronavirus depuis des années.

«Nous avons étudié le développement du vaccin contre les coronavirus au cours des 7 dernières années; Particulièrement sous ma direction, l’équipe étudie ce développement du coronavirus depuis 5 ans. Et au début de cette pandémie, nous avions une idée de ce que nous voulions faire en termes de conception de vaccins », a déclaré Corbett.

