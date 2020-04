Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale célèbre la même semaine où il a battu le Covid-19 et le 104e anniversaire

Comment améliorer l’humeur des personnes âgées dans la pandémie? 2:15

(.) – Bill Lapschies et sa famille ont beaucoup à célébrer cette année. Le vétéran de la guerre de l’Oregon s’est remis de Covid-19 et vient de fêter son 104e anniversaire.

Les visiteurs ne peuvent pas entrer dans la maison des vétérans Edward C. Allworth au Liban, en Oregon en raison des restrictions imposées par l’État, mais ont pu organiser une petite fête à l’extérieur.

Mercredi, le personnel l’a transporté dans un fauteuil roulant jusqu’à une terrasse et a mis une couverture et une couette couverte de drapeaux sur ses genoux. Les êtres chers tenaient des pancartes, saluaient et soufflaient des baisers à une distance sûre.

Sa fille Carolee Brown a déclaré à l’affilié de ., KOIN, que ce n’était pas ainsi qu’ils prévoyaient de célébrer son grand jour.

«Nous avons célébré son 101e anniversaire et nous comptions plus de 200 personnes. Nous essayons donc de maintenir notre distance sociale et de faire ce que le gouverneur [Kate] Brown nous a demandé de le faire », a-t-il déclaré à KOIN. “Mais nous sommes très heureux qu’il s’en soit remis et nous avons juste dû faire quelque chose pour lui.”

Le gouverneur l’a félicité pour son anniversaire sur Facebook.

Le département des Anciens Combattants de l’Oregon a déclaré que 15 résidents de l’établissement ont été testés positifs pour le coronavirus et deux sont morts.

Lapschies a été maintenu isolé dans sa chambre après qu’il a commencé à montrer des symptômes le 5 mars et sa fille a dit à KOIN qu’il était “très, très malade”.

“Il semblait qu’il venait de réaliser cette merveilleuse reprise”, a déclaré Brown. “Nous avons été surpris qu’il soit assis dans son fauteuil roulant en nous saluant par la fenêtre et nous avons pensé :: Il y arrivera!” »

La famille a dit qu’elle était reconnaissante au personnel pour la gentillesse et les soins qu’ils ont montrés à Lapschies pendant qu’il se rétablissait.

Jim Brown, le gendre, a déclaré à KOIN que Lapschies est “assez difficile” et qu’il a survécu à la grippe espagnole et à la Grande Dépression. Il a été envoyé dans les îles Aléoutiennes d’Alaska pendant la Seconde Guerre mondiale.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait à l’âge de 104 ans, Lapschies a répondu: «Très bien. J’ai réussi. Je vais bien pour un peu plus. “

Sa famille a déclaré à KOIN qu’ils étaient impatients de célébrer son 105e anniversaire et le moment où ils pourraient l’emmener se promener et lui faire de gros câlins.

“Son sourire, j’aurais aimé que vous la voyiez, ce masque la couvre, mais son sourire est absolument contagieux”, a déclaré la petite-fille Jamie Yutzie à KOIN.

Ils espéraient également que leur rétablissement pourrait donner de l’espoir à d’autres personnes atteintes de coronavirus.

