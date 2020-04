Une Alhambra monumentale différente | Culture et divertissement

L’état d’alarme ne comprend pas les éphémérides et le calendrier est capricieux, deux ingrédients qui laissent une Journée internationale des monuments avec le patrimoine fermé et les réseaux ouverts, ceux par lesquels l’Alhambra, temporairement orpheline de touristes, se nourrit de souvenirs et curiosités.

L’Alhambra, le complexe monumental le plus visité du pays, le célèbre loin de l’agitation quotidienne et au rythme lent qui marque l’eau de ses sources, comme tout anniversaire en quarantaine, et avec des célébrations et des félicitations virtuelles à distance, avec un Peinado de la Reina monumentalement silencieux, mais avec beaucoup de bruit dans les réseaux pour remplir un Generalife plus solitaire que jamais.

Le conseil d’administration de l’Alhambra a changé les journées portes ouvertes des autres années à travers la vitrine des réseaux sociaux et favorise l’accès à la culture et à l’éducation sur le patrimoine nasride tout au long de ce samedi. Bien sûr, uniquement en mode virtuel.

Tel que rapporté par des sources Efe du conseil d’administration, le monument prend l’anniversaire dans le domaine numérique et propose des questionnaires dans leurs histoires ou fils de discussion sur Twitter, des propositions pour plonger pour leurs curiosités du monument, visiter le hall d’Abencerrajes ou se souvenir des légendes de la tour de Comares.

Le monument, fermé au public depuis le 13 mars dernier, reprend son pouls grâce à la proposition #laAlhambraEnTuCasa, une initiative qui compile ces images d’un monument vivant, plein de touristes, majestueux et centenaire, les photos que ses visiteurs ont immortalisées et qui contraste avec des espaces désormais vides.

Le Conseil célèbre également cette journée avec des vidéos explicatives sur l’histoire et les curiosités d’un monument du centenaire et des photographies de ses espaces emblématiques.

À ces images s’ajoutent celles d’autres monuments andalous tels qu’El Bañuelo ou le Corral del Carbón, gérés par le conseil d’administration, et qui partagent le rôle de premier plan dans les réseaux avec des ressources didactiques et du contenu audiovisuel pour continuer à connaître et à apprécier le patrimoine.

Le Conseil a ajouté cette année à la devise d’Icomos, celle de «Cultures partagées, patrimoine partagé, responsabilité partagée», et remplit déjà l’image imposante du monument sur les réseaux sociaux.

Ainsi, il fait la part belle aux touristes et aux gens de Grenade qui ont été conquis par le monument et qui offrent leurs souvenirs pour nourrir, de n’importe où dans le monde, cette “journée portes ouvertes” particulière.

Le Musée et les Archives de la Bibliothèque de l’Alhambra se sont également joints à la célébration ce samedi en faisant connaître les œuvres de sa collection permanente et de son riche fonds patrimonial à travers les réseaux sociaux, ceux qui apportent un énorme dépôt de documents numériques à plongez dans le complexe monumental.

Alors que les Lions dans la cour la plus célèbre de l’Alhambra attendent des orphelins de touristes à la fin de l’enfermement, le monument maintient un rythme lent mais régulier pour que tout soit prêt pour sa réouverture.

Le travail de conservation se poursuit, l’entretien des jardins et des forêts est maintenu, et chaque coin de l’Alhambra maintient une attention quotidienne à regarder, aussi monumentale que jamais, lorsque la normalité reconquiert ses patios.

María Ruiz.