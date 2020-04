Huit siècles d’histoire ont été suspendus lors de l’incendie du 15 avril 2019 de la flèche Notre-Dame et de son pont. Un an plus tard, la France persiste dans son objectif de rouvrir la cathédrale en 2024, même si le coronavirus maintient les œuvres paralysées.

Les clôtures qui entourent le temple parisien, la grue immobile et l’échafaudage qui veillent sur sa structure sont le reflet de cet après-midi fatidique, sur lequel la Justice n’a toujours pas pu clarifier l’origine des flammes.