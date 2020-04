Une application contrôle et alerte les excès sur la promenade avec les enfants | L’avenir

Une nouvelle application mobile permet aux parents de planifier les promenades d’une heure qu’ils peuvent faire avec les petits à partir de ce dimanche, car elle contrôle la météo, localise l’utilisateur en temps réel dans un rayon d’un kilomètre de la maison et émet un alerte en cas de dépassement.

“1KmKids”, qui n’est actuellement disponible que pour le système d’exploitation Android, a été créé par Victoria Barbera, étudiante du Master en génie géomatique et Geoinfromación, qui est enseignée à l’Université polytechnique de Valence (UPV), et son professeur Ángel Marqués.

“Cela aidera les mamans et les papas à planifier leurs promenades avec les petits”, a déclaré Marqués à Efe, qui explique que “grâce à la technologie de géolocalisation des smartphones et à la cartographie disponible en ligne, il est possible de créer des applications pour positionner tout élément dans le temps et l’espace. “

Comme détaillé, dans ce cas ils représentent le parent avec son fils dans la zone autorisée d’un kilomètre autour de sa maison qui autorise l’arrêté du ministère de la santé qui autorise le départ des enfants de moins de 14 ans, à partir de ce dimanche, pendant une heure et autour de la maison.

Son créateur s’assure que le fonctionnement de l’application est “très simple” et il ne vous reste plus qu’à “activer la localisation sur votre mobile. Ce n’est que la première fois qu’il démarre, il vous demandera de localiser l’adresse, soit en utilisant la position GPS actuelle si elles s’y trouvent” ou en le saisissant manuellement. “

“Ces coordonnées seront enregistrées dans l’application de l’appareil pour respecter la confidentialité de l’emplacement”, explique Barbeta.

L’université explique qu’une fois le lieu enregistré, “une carte apparaîtra qui montre un cercle d’un rayon d’un kilomètre centré sur notre maison et l’emplacement du père ou de la mère peut être vu dynamiquement à tout moment par rapport à cette limite. “

“Si les 600 mètres sont dépassés, le symbole deviendra orange et si le kilomètre est dépassé, la couleur devient rouge et le mobile commencera à faire une série de vibrations jusqu’à ce qu’il vienne à l’intérieur du cercle”, ajoute-t-il.

Victoria Barbeta a indiqué que l’application dispose également d’une minuterie et d’une heure: “Si nous l’activons, elle nous avertira lorsque la moitié du temps sera écoulé, nous rappelant qu’il est temps de rentrer à la maison.”