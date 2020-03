Une autre victime du coronavirus: les licences de mariage américaines

Un homme en phase terminale épouse sa fiancée 1:16

(CNN) – Alors que les centres gouvernementaux aux États-Unis fermée pour contenir la pandémie de coronavirus, dans le Kentucky Angela Holbrook et son fiancé se sont précipités à 20 miles dans un comté voisin mercredi pour obtenir une licence de mariage.

“Nous avions prévu de faire une promenade tranquille de 10 minutes, et à la place, c’est nous qui paniquons et conduisons vers une autre ville et toutes les portes sont fermées”, a déclaré Holbrook, qui imaginait obtenir un permis au tribunal à 1,6 km sa maison.

Holbrook et son fiancé sont arrivés pour leur rendez-vous à 13 h 00. pour rencontrer un ensemble de bâtiments, dont beaucoup ont les portes fermées. Quand ils ont trouvé la bonne entrée, un employé leur a dit que, depuis midi, les licences n’étaient plus disponibles pour les personnes vivant en dehors du comté.

Cependant, les employés ont fait une exception pour le couple.

“Nous avons obtenu la licence”, a déclaré Holbrook, “mais de façon étroite.”

Obtenir une licence de mariage devient rapidement une autre victime de la pandémie de coronavirus, ce qui oblige les couples à travers le pays à se précipiter cette semaine pour obtenir une licence tant qu’ils le peuvent.

Les licences de mariage dans de nombreux États expirent dans les 30 prochains jours, et avec les bureaux des greffiers du comté fermant ou limitant leurs heures, les personnes qui prévoient se marier dans un proche avenir doivent obtenir une licence avant que les tribunaux ne ferment leurs portes. .

La pandémie de coronavirus ayant paralysé le pays, obligeant les tribunaux et les bâtiments municipaux à fermer, l’obtention des documents nécessaires est l’une des conséquences des efforts déployés pour garder les gens chez eux et réduire la propagation du virus.

Cela signifie que d’autres licences délivrées par l’État sont également en attente. À Washington, les pénalités pour les inspections de véhicules expirés, les permis de conduire et les immatriculations de véhicules seront annulées “jusqu’à ce que le DC DMV rouvre à pleine capacité d’exploitation”. Les résidents sont encouragés à payer toutes les amendes en ligne.

Le Kentucky accorde aux conducteurs dont les permis sont sur le point d’expirer une prolongation de trois mois. Au Texas, les conducteurs disposeront de deux mois supplémentaires pour renouveler leur permis.

Pour certains, les licences de mariage sont plus qu’une union

De nombreux comtés à travers le pays, dont Orange County, Californie et Miami Dade en Floride, ont cessé de délivrer des licences de mariage à partir de cette semaine.

Ailleurs, les secrétariats et les tribunaux tentent de garder les bureaux des mariages ouverts, mais prennent des mesures pour limiter le nombre de personnes dans un seul endroit à la fois.

À Cincinnati, le juge d’homologation du comté de Hamilton, Ralph Winkler, a écrit dimanche dans un article sur Facebook que “Cependant, pour le moment, SEULEMENT les candidats seront autorisés à entrer au Département des licences de mariage sur rendez-vous”

Dans le comté de Clark, qui comprend Las Vegas, le comté a fermé presque tous ses bâtiments mercredi et a initialement décidé de garder son bureau de permis de mariage du centre-ville ouvert cinq heures par jour pendant la semaine. Mais mercredi soir, ils ont suspendu toutes leurs activités conjugales pendant 30 jours. Les appels à la célèbre chapelle “Un petit mariage blanc” sont restés sans réponse jeudi après-midi.

À New York, l’une des régions les plus touchées par la pandémie, le bureau du greffier de la ville continue de délivrer des permis et de tenir des cérémonies. Un employé qui a répondu au téléphone avec enthousiasme a déclaré à CNN jeudi que “le premier arrivé sera le premier à être pris en charge”.

Pour certains, il ne s’agit pas seulement d’obtenir la licence, mais aussi de se marier pour d’autres raisons, telles que l’assurance maladie ou pour assurer la sécurité émotionnelle, avant l’expiration de la licence.

Lindsey Henry, un journaliste de 30 ans à Houston et un pasteur ordonné, s’est tourné vers Twitter mercredi pour proposer de célébrer des mariages.

“Si vous avez besoin de moi pour vous signer un document et effectuer une cérémonie, je le ferai”, a-t-il déclaré à CNN. “Je suppose qu’il y aura des gens qui voudront se marier légalement” à des fins d’assurance ou à d’autres fins, a-t-il déclaré.

Henry et son mari ont personnellement subi une perturbation du coronavirus. Ils se sont enfuis l’année dernière, mais ils ont prévu un mariage pour les amis et la famille pour ce samedi. Elle a commandé les fleurs et un gâteau de mariage, elle a des boîtes koozie monogrammées et un collier en croix avec la date du 21/03/20 gravée dessus. Maintenant, la cérémonie de mariage est annulée.

Quelque chose d’ouvert?

Les villes et les comtés changeant rapidement leurs heures de bureau et leurs services, certains couples, comme Holbrook et son fiancé, ont traversé leur État pour obtenir des licences de mariage.

En Californie, Caleb Yalch et son fiancé, Destiny Ruiz, tous deux âgés de 25 ans, ont obtenu leur licence de mariage mardi après que le père de Yalch, un ministre célébrant le mariage, les a informés que le temps était compté.

Yalch, qui vit à Chino, en Californie, et travaille pour une entreprise de camionnage, s’est rendu dans le comté de Riverside où lui et Ruiz ont rencontré quelques amis qui ont également obtenu leur permis avant de fermer, après une tentative antérieure de Le comté de San Bernardino s’est estompé quand ils ont réalisé que c’était uniquement sur rendez-vous.

Sur place, Yalch a appelé un autre groupe d’amis, un couple qui se mariera dans trois semaines.

“Nous les avons réveillés et avons dit:” Hé les gars, si vous envisagez de faire cela, aujourd’hui est le dernier jour pour obtenir la licence. “” Le troisième couple était également mardi, a déclaré Yalch.

Mercredi matin, Emily Theys et son fiancé se sont rendus au bureau d’enregistrement des actes du comté de Pitt en Caroline du Nord pour obtenir leur licence de mariage.

Lors de la signature de la paperasse, dit-il, l’employé qui travaillait sur ses documents a été alerté par un collègue que “nous avons reçu un message que nous ne devrions plus faire de licences de mariage à moins d’avoir un rendez-vous”.

Depuis que Theys a rempli sa demande en ligne la veille, les employés ont pu remplir les formalités administratives en 10 minutes pour obtenir une licence qui expirera dans 60 jours. Theys et son fiancé sont partis avec leur permis, 59 jours avant leur mariage en mai.

Pour Megan Botelho, ses efforts pour obtenir une licence de mariage ont été réduits aux employés qui étaient prêts à enfreindre les règles. Botelho, 36 ans, conductrice de DoorDash à Dartmouth, dans le Massachusetts, et son fiancé avaient prévu d’obtenir sa licence cette semaine.

Mardi, avant de se rendre à son hôtel de ville, il a vérifié le site Web de la ville et a appris qu’ils avaient cessé de servir le public ce jour-là. Ils ont appelé quatre municipalités voisines et ont obtenu la même réponse.

Enfin, Botelho a localisé une secrétaire à quelques villes de là qui a dit qu’elle considérait une licence de mariage comme “une exception”. Botelho et son fiancé se sont immédiatement rendus au secrétariat où ils ont trouvé une femme qui attendait dehors.

“Êtes-vous ici pour la licence de mariage?” elle a demandé tranquillement.

La femme a ordonné au couple de se tenir près d’une porte latérale, où elle est réapparue de l’intérieur, s’est penchée et les a introduits dans le bâtiment, fermant rapidement la porte.

Assis sur des chaises pliantes placées derrière des classeurs pour ne pas les voir, le couple a rempli les papiers, tandis que la femme et son assistante se moquaient des circonstances.

“C’était tellement surréaliste de devoir passer par là juste pour obtenir une licence de mariage”, a écrit Botelho dans un e-mail. “Je suis tellement reconnaissante envers ces femmes qui étaient prêtes à changer un peu les règles pour nous permettre de nous marier.”

