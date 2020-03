Une combinaison de mesures empêche la propagation du virus: des experts

La mise en quarantaine des personnes et des membres de la famille infectés, la fermeture des écoles et l’application de la distance au travail ou à domicile peuvent limiter la propagation, mais la combinaison des trois est la méthode la plus efficace pour réduire les cas , a montré une analyse.

Une étude modélisée clé de Singapour a conclu que la mise en œuvre de multiples confinements sociaux en vigueur – y compris la fermeture des écoles – aura le plus grand impact sur les efforts visant à freiner la propagation de Covid-19, la maladie pandémique causée par le nouveau coronavirus.

Mettre en quarantaine les personnes infectées et les membres de votre familleLa fermeture des écoles et l’imposition d’une distance de travail ou de devoirs peuvent limiter la propagation, a montré l’étude, mais la combinaison des trois est la méthode la plus efficace pour réduire les cas.

Le nombre mondial de cas confirmés a dépassé 377 000 dans 194 pays et territoires mardi, selon un décompte de ., avec plus de 16 500 décès liés au virus.

Singapour, qui selon les dernières données de l’Organisation mondiale de la santé (QUI) a signalé 455 cas confirmés de COVID-19 et deux décès au 22 mars, a imposé certaines recommandations de distanciation sociale, mais n’a pas fermé ses écoles.

Pendant ce temps, des millions d’enfants ont vu leurs écoles fermées aux États-Unis, dans une grande partie de l’Europe et dans de nombreux autres pays, les gouvernements ayant imposé des mesures de quarantaine strictes pour empêcher les gens de se rencontrer et d’interagir en groupes.

Publié dans le magazine Lancet Infectious Diseases, l’étude menée par des chercheurs de l’Université nationale de Singapour (NUS) a examiné un scénario simulé à Singapour pour analyser l’impact potentiel des politiques de distanciation sociale.

Il a constaté que bien que moins efficace que la triple approche, la quarantaine couplée à des mesures sur le lieu de travail était la deuxième meilleure option pour réduire les cas de COVID-19, suivie par la quarantaine plus les fermetures d’écoles, puis seulement la quarantaine. .

“Les résultats de cette étude fournissent aux autorités de Singapour et d’autres pays les preuves pour commencer à mettre en œuvre des mesures améliorées de contrôle des épidémies qui pourraient atténuer ou réduire les taux de transmission locaux si elles sont appliquées efficacement et en temps opportun”, a déclaré Alex. R Cook, professeur agrégé au NUS et qui a dirigé l’étude.

(Rts)