Une comédie musicale raconte la vie de Louis Armstrong du point de vue de ses femmes | Culture et divertissement

Louis Armstrong, le grand trompettiste de la Nouvelle-Orléans devenu une légende du jazz, revit dans “A Wonderful World”, une comédie musicale qui raconte sa vie et son travail du point de vue des quatre femmes qu’il a épousées et aura sa première mondiale ce mois-ci à Miami.

À partir de ce jeudi, les fonctions précédentes de cette pièce, écrites par le dramaturge et scénariste Aurin Squire et dirigées par Christopher Renshaw (“Tabo” et “The King and I” à Broadway), lauréat d’un Desk Award et Tony nominé, commencent .