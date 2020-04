Une commission fixera le prix maximum des masques, gants et gels dans 48 heures | La politique

La Commission des prix des médicaments se réunira dans les 48 heures pour fixer le prix de vente maximal aux citoyens pour les masques, les gants en nitrile et les gels antiseptiques ou hydroalcooliques qui sont recommandés pour prévenir la propagation du coronavirus.

La BOE publie ce dimanche l’arrêté instituant des mesures exceptionnelles pour garantir l’accès de la population aux produits d’utilisation recommandés comme mesures d’hygiène pour la prévention des infections par COVID-19.

Dans cette résolution, le gouvernement décide que la Direction générale du portefeuille commun de services du système national de santé et de pharmacie, du ministère de la Santé, convoquera la Commission interministérielle des prix des médicaments par voie télématique dans les 48 heures.

La direction générale présentera à la commission une proposition de prix maximum qu’elle soumettra à l’analyse et à la délibération.

Une fois la décision prise concernant les montants, la direction générale du portefeuille commun de services du système national de santé et de pharmacie établira un document avec l’accord.

La fourniture de l’exécutif affecte, comme prévu dans l’ordonnance elle-même, les masques chirurgicaux et hygiéniques (réutilisables et non), les gants en nitrile, les antiseptiques pour une peau saine, ainsi que les gels hydro-alcooliques et les solutions pour les mains, autorisés par l’Agence espagnole de Médicaments et produits de santé.

En outre, la commande oblige le consommateur à fournir des informations sur l’étiquetage de tous ces articles tels que leur nom, leur composition, leur durée d’utilisation recommandée ou des instructions sur la façon de les appliquer, les utiliser et les entretenir, les manipuler et les éliminer.

La vente unitaire de masques chirurgicaux non conditionnés individuellement ne peut se faire qu’en pharmacie et “garantir des conditions d’hygiène adéquates qui préservent la qualité du produit”.

L’ordonnance comprend également les caractéristiques auxquelles doivent répondre les masques vendus comme “réutilisables”, ainsi que celles destinées à la population enfantine, qui doivent avoir des spécifications spécifiques.