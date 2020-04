Une enquête révèle que 7 infirmières sur 10 ont travaillé sans protection | Couverture

Sept infirmières sur dix affirment avoir travaillé sans équipement de protection contre la pandémie et la majorité suspend la gestion du gouvernement et des communautés autonomes dans cette crise sanitaire, selon une enquête auprès de plus de 11 000 de ces professionnels.

Ce sont quelques-unes des données trouvées dans l’étude “Impact de COVID-19 sur la profession infirmière”, à la suite de cette enquête, qui a déjà révélé dans une première avancée que plus de 70 000 infirmières avaient des symptômes compatibles avec le coronavirus et 30 % de ceux qui ont pu passer le test (23% du total) se sont révélés positifs. 5% ont même dû travailler avec des symptômes

La pénurie de ressources pourrait expliquer, selon cette enquête du Conseil général des soins infirmiers, “le très fort volume de toilettes infectées dans notre pays”.

Mais en plus, malgré le temps écoulé depuis le début de la pandémie, 72,1% considèrent que les professionnels travaillent avec peu ou pas de matériel de protection.

Cependant, si nous considérons seulement les deux ou trois derniers jours de la réponse à l’enquête, le pourcentage de «peu» et de «rien» connaîtrait une réduction minimale, demeurant à 69,2%.

Et que manquent les infirmières? Selon 74% des répondants, il n’y avait pas de masques dans leur unité; 55% affirment qu’il manque une salopette ou un costume et la moitié déclare ne pas avoir de robe simple à sa disposition. Sept sur dix pensent avoir travaillé sans protection.

Par les communautés autonomes, l’Estrémadure, l’Andalousie, l’Aragon et la Castilla-La Mancha sont celles qui ont le plus souffert du manque d’équipements de protection, selon l’avis des infirmières.

Selon les données officielles, un total de 31 788 professionnels de la santé (15,57% de tous les cas positifs) – données au 21 avril – ont été infectés depuis le début de la pandémie.

Cependant, en extrapolant les réponses de l’enquête de la Collegiate Organization of Nursing, près de 74 000 infirmières, comme une première avancée de cette enquête l’a souligné le 14, ont présenté des symptômes compatibles avec le coronavirus, bien que leurs diagnostics n’aient pas été confirmés pour l’absence de test.

La Cantabrie, La Rioja, Madrid et la Catalogne sont les communautés où le plus de professionnels disent avoir subi le test.

Madrid (47,9% des cas), Castilla-La Mancha (40,1%) et la Catalogne (31,1%) sont les communautés avec les pourcentages les plus élevés d’infirmières potentiellement infectées en présentant des symptômes qui s’identifient à la maladie.

Si seuls les cas testés étaient pris en compte et que le résultat était positif, les communautés avec la plus forte incidence seraient Castilla-La Mancha (60,4%) et Madrid (53,7%) où le plus Les infirmières et les infirmières ont été testées positives.

Lorsqu’on demande à ces professionnels quelle a pu être la cause de l’infection, 85% répondent qu’elle est due à leur travail de santé, notamment en raison du manque d’équipement de travail ou de matériel inadéquat (37%); prendre soin de patients qui n’avaient pas encore été diagnostiqués (42%); et 6,2% pour la contagion entre collègues.

Mais aussi plus de 76% des infirmières estiment ne pas avoir reçu de formation spécifique pour soigner les patients, et huit sur dix ont été affectées d’un point de vue psychologique.

Pour toutes ces raisons, ils notent, sur une échelle de 0 à 10, avec un score de 3,3 et une moyenne de 3,9, les performances du Gouvernement et des communautés autonomes dans cette crise sanitaire, respectivement.