Une entreprise américaine crée un test qui détecte le coronavirus en cinq minutes

Les appareils pourraient fournir 50000 tests par jour à partir du 1er avril. Ce test donnerait un avantage aux travailleurs de la santé de première ligne.

La société pharmaceutique américaine Abbott Laboratories a annoncé qu’elle avait développé un test capable de détecter si une personne est infectée par un coronavirus en seulement cinq minutes.

Le test est effectué par le nez ou peut également être effectué par l’arrière de la gorge, puis ce test est mélangé avec une solution chimique, qui libère l’ARN du virus.

L’appareil peut être n’importe où, car il pèse un peu plus de trois kilogrammes, en plus a la capacité d’identifier avec précision le coronavirus et d’ignorer la contamination par d’autres virus.

Comme il s’agit d’une entreprise américaine, le président Donald Trump accordera cet équipement aux hôpitaux et aux cliniques aux États-Unis, plus tard, il pourra être vendu au grand public.

De plus, le dispositif est non seulement capable d’identifier le coronavirus, mais il peut également diagnostiquer d’autres infections comme la grippe, l’angine streptococcique et le virus respiratoire syncytial, dans un laps de temps très court allant de cinq à 13 minutes.

Cela est dû à la technologie de l’appareil fonctionnant sur la plate-forme ID Now d’Abbott, qui est un test actuellement disponible aux États-Unis.

Cette invention est autorisée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour l’utilisation du test dans des laboratoires et des établissements de santé agréés, selon John Frels, vice-président de la recherche et développement d’Abbott Diagnostics.

Selon Frels, ces appareils fourniront environ 50 mille tests par jour à partir du 1er avril et que ce test offre un avantage aux agents de santé de première ligne. (Ntx)