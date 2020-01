Une entreprise de mode sportive réutilise des filets de pêche abandonnés en mer | Sports pratiques

La firme de mode Humble a lancé une collection de tenue de sport pour hommes et femmes réalisés avec filets de pêche abandonnés dans les fonds des mers européennes, une fois régénérées.

Plus précisément, dans les mers du nord, la Méditerranée et l’Adriatique. Pour ce faire, ils se sont joints à l’ONG HealthySeas qui récupère ces déchets avec des plongeurs bénévoles.

L’entreprise susmentionnée explique qu’elle utilise les réseaux transformés en fil de nylon ÉCONYLE pour créer des produits durables qui design en Espagne et produire et fabriquer en Italie et au Portugal.

En effet, pour 100 kilos de tissu des produits de Humble, 53 viennent Bouteilles en PET, vêtements en fin de vie et déchets industrielset 25 proviennent de filets de pêche.

Réutilisation durable

«Il s’agit de donner de nouveaux usages post-consommation et post-industriels aux réseaux, en évitant de générer des déchets, la pollution et la destruction de notre planète. L’objectif est de donner la meilleure seconde vie possible aux déchets et de la meilleure façon possible », dit-il. François Bacourt, co-fondateur de l’entreprise.

Les tissus des vêtements sont conçus pour garantir opacité, excellente respirabilité, rétention de forme, ajustement parfait et excellent confort et Protection UV pour pratiquer des sports en été comme en hiver.

Actuellement, la collection propose des produits pour hommes et femmes tels que t-shirts, shorts et leggins. En outre, l’entreprise travaille déjà sur une collection d’équipements pour boxe avec laquelle ils remplaceront le cuir naturel par du cuir végétal à base de résidus de fibres de feuilles d’ananas.

Pour l’expédition de produits Humble, utilisez emballage en cellulose de maïs, qui sont compostables et très résistants. Ils ont des émissions de carbone négatives et leur encre est également durable.

On estime que 8 millions de tonnes de plastique finissent chaque année en mer. 640 000 tonnes proviennent de filets de pêche abandonnés.

