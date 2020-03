Une entreprise de Saint-Pétersbourg crée un bar en ligne pour les Russes auto-isolés

Alors que le pays enregistre sa première mort, de plus en plus de Russes restent à l’intérieur

Écrit par Maxim Edwards

Une entreprise russe ingénieuse a lancé une barre pour permettre aux extravertis solitaires de se soulager de l’auto-isolement – en ligne.

Un nombre croissant de Russes optent pour l’auto-isolement après une augmentation rapide des cas confirmés de coronavirus. Au moment de la rédaction du présent rapport, ils étaient près de 200. Aujourd’hui, les autorités russes ont confirmé le premier décès du pays: celui d’une femme de 79 ans souffrant de problèmes de santé sous-jacents. Le personnel de santé va en ligne pour exprimer ses préoccupations concernant la préparation des hôpitaux à travers le pays, où les services se remplissent de cas de pneumonie – un symptôme de COVID-19.

Le gouvernement russe a pris des mesures strictes pour empêcher la contagion. Depuis le 7 mars, tous les voyageurs des pays touchés ont dû s’auto-mettre en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée. Les sanctions pour avoir rompu cet isolement pourraient inclure de longues peines de prison; pour l’appliquer, les personnes affectées à Moscou sont désormais soumises au système controversé de caméras de reconnaissance faciale de la ville. Cette semaine, le pays a fermé toutes ses frontières aux citoyens étrangers jusqu’en mai.

Comme presque tout le monde, les Russes achètent de la panique dans les supermarchés et se préparent pour une longue période derrière des portes closes. Ils vont en ligne et partagent leurs conseils et leurs expériences dans des vidéoblogs et des publications Facebook sous le hashtag # яостаюсьдома (je reste à la maison). En bref, ils suivent l’exemple de Stay the Fuck Home, une campagne internationale qui encourage les personnes de tous âges à rester à l’intérieur dans le but désespéré de “niveler la courbe”. En réduisant les contacts sociaux, le risque de contagion diminue, évitant ainsi un pic d’hospitalisations et un effondrement des systèmes de santé.

Le Stay The Fuck Home Bar a été mis en ligne le 14 mars. C’est la création du Shishki Collective, une startup basée à Saint-Pétersbourg, et son objectif est, “avec les frontières fermées et les cœurs ouverts”, d’aider les gens à s’isoler dans le monde entier. Connectez-vous avec les autres autour d’une bière ou d’un verre de vin. Les utilisateurs peuvent accéder à l’un des salons de discussion 24 heures hébergés sur la plate-forme de vidéoconférence Whereby en utilisant uniquement leur navigateur Internet, en activant leur webcam s’ils le souhaitent. Les quatre «bars», chacun pouvant accueillir chacun douze personnes, ont un thème distinct: par exemple, l’un rassemble les amateurs de design et d’art, et un autre permet aux utilisateurs de pratiquer leur anglais.

Selon le Calvert Journal, plus de 30 000 utilisateurs ont visité le site Web dans les 24 heures suivant son lancement. Le directeur créatif Mikhail Shishkin a déclaré au magazine en ligne The Village que l’idée du bar est née lors de la fermeture des bureaux du Shishki Collective, grâce à laquelle les employés ont recherché de nouvelles façons de rester en contact socialement:

Tout est configuré très simplement. Vous versez une bière, allez en ligne et des gars sont assis là. Quelqu’un de Los Angeles, quelqu’un de Tallinn, de Kharkiv, de Moscou. Par exemple, un gars d’Espagne pourrait montrer quel beau temps ensoleillé il peut voir depuis la fenêtre, bien qu’il n’y ait personne dans la rue. C’est donc une communication en temps réel, tout le monde peut se connaître et discuter de différents sujets.

Shishkin espère que, si et quand de vrais bars ferment dans les semaines à venir, leur clientèle pourra néanmoins continuer à socialiser dans des salons de discussion en ligne dédiés. Il déclare que lui et ses collègues aident plusieurs établissements de Saint-Pétersbourg à ouvrir leurs propres «succursales numériques» sur le site Web.

Les utilisateurs de RuNet semblent amoureux du projet. On ne peut qu’espérer que leur enthousiasme en ligne reflète un engagement tout aussi fort de rester à la maison dans la vraie vie. Lorsque cet auteur s’est connecté au bar plus tôt dans la journée, il a trouvé les salons de discussion presque pleins, bien que des signes de habitués numériques établissent des amitiés et des connexions à travers les frontières et peut-être des clivages politiques.

“J’en ai tellement marre de tout ça,” soupira Anton, une quarantaine d’années assis à sa table de cuisine. Les trois autres hommes acquiescèrent d’un hochement de tête. “Oh, quelqu’un de Kiev nous a rejoints”, ont-ils souri.