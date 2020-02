Une équipe montre à Tour Colombie comment adapter le diabète au cyclisme | Réseaux sociaux sportifs

Le Suisse Oliver Behringer, le Britannique Samuel Brand, le Finlandais Joonas Henttala, l’Espagnol David Lozano, l’Italien Andrea Perón et l’Ouzbékistan Ulugbek Sidov représentent le Novo Nordisk dans le Tour Colombia et portent un message clair: le diabète n’est pas un obstacle à Soyez un cycliste professionnel.

Sans les grosses ampoules qui tombent sur des équipements comme Ineos, Education First, Movistar ou Emirats Arabes Unis, l’équipe américaine a commencé sa saison 2020 sur les routes de Colombie, où ses cyclistes proclament l’idée que “le diabète doit être adapté à votre style de la vie et non votre mode de vie du diabète. “