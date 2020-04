Une étude avertit que 35 millions de personnes pourraient perdre une assurance maladie parrainée par l’employeur

«Le système national d’assurance maladie s’effrite de plus en plus chaque jour qui passe.»

Par Jake Johnson, écrivain collaborateur Common Dreams

La pandémie de coronavirus et l’effondrement économique qui en résulte pourraient faire en sorte que 35 millions de personnes aux États-Unis perdent leur assurance maladie parrainée par leur employeur au cours des prochains mois, les Américains à faible revenu étant les plus touchés.

C’est selon un rapport (pdf) publié vendredi par la firme de recherche et de conseil Health Management Associates (HMA). La nouvelle analyse avertit que, selon la gravité des pertes d’emplois aux États-Unis, «le nombre de personnes bénéficiant d’une couverture d’un employeur pourrait diminuer de 12 à 35 millions, y compris les travailleurs et les membres de la famille».

“Pour toutes les discussions abstraites de l’année dernière sur le taux de désabonnement à l’assurance maladie, nous sommes sur le point de le voir à une échelle sans précédent en termes de vitesse et de dévastation.”

—Jeff Stein, Washington Post

Le pire des scénarios présenté dans le rapport prévoit un taux de chômage américain de 25%, égal au taux de chômage au plus fort de la Grande Dépression. Les économistes de la Federal Reserve Bank de Saint-Louis ont prédit le mois dernier que le taux de chômage pourrait atteindre 32% fin juin.

“Pour toutes les discussions abstraites de l’année dernière sur le taux de désabonnement à l’assurance maladie, nous sommes sur le point de le voir à une échelle sans précédent en termes de vitesse et de dévastation”, a tweeté le journaliste du Washington Post, Jeff Stein, faisant référence au débat politique qui a émergé dans le 2020 Primaire présidentielle démocratique sur la question de savoir si le système de santé parrainé par l’employeur donne aux gens plus de «choix» qu’une alternative universelle comme Medicare for All.

Alors que de nombreuses personnes qui perdent leur couverture seront éligibles pour s’inscrire à Medicaid, le rapport HMA note que «un tiers de tous les emplois» se trouvent dans des États qui ont choisi de ne pas étendre le programme.

En conséquence, avertit le rapport, le nombre total d’Américains non assurés pourrait passer d’environ 28 millions aujourd’hui à 40 millions, avec un impact disproportionné sur les millions de personnes vivant dans des États qui n’ont pas étendu Medicaid.

“Nous devons abaisser l’âge d’admissibilité à Medicare à 0 en ce moment”, a tweeté Alexandra Ocasio-Cortez (D-N.Y.), Une fervente partisane de Medicare for All, en réponse à la nouvelle étude.

L'expansion de Medicare est actuellement prise en charge par 74% des Américains.

3 avril 2020

“Les soins de santé de bonne qualité ne devraient pas être liés à votre travail”, a tweeté le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.), Candidat démocrate à la présidentielle, en réponse au nouveau rapport. «Au minimum, le gouvernement doit assurer des soins de santé pour tous, sans frais, pendant la durée de cette crise.»

10 millions ont déjà déposé une demande de chômage.

3,5 millions ont déjà perdu leur assurance maladie.

Les soins de santé de bonne qualité ne devraient pas être liés à votre travail.

Au minimum, le gouvernement doit assurer des soins de santé pour tous, sans frais, pendant la durée de cette crise.

3 avril 2020

Comme l’a rapporté Common Dreams, l’Economic Policy Institute a estimé jeudi que 3,5 millions de personnes avaient probablement déjà perdu leur assurance fournie par l’employeur au cours des deux dernières semaines, car la pandémie de coronavirus continue de provoquer des licenciements massifs aux États-Unis. Le département du Travail a annoncé jeudi que 6,6 millions de personnes ont déposé des demandes de chômage la semaine dernière seulement.

Ryan Cooper, correspondant national de The Week, a écrit dans une colonne vendredi que “grâce à l’insistance unique et amicale des États-Unis pour lier l’assurance maladie à l’emploi”, le système de santé américain “risque très bien de s’effondrer” sans action immédiate et radicale de Congrès.

«Quoi qu’il en soit, cela doit être grand et cela doit arriver hier», a écrit Cooper. «Le système national d’assurance maladie s’effrite de plus en plus chaque jour qui passe.»