Une étude confirme que la perte d’odeur et de goût sont des symptômes de Covid-19

Des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego (États-Unis) ont publié une étude dans laquelleconfirmer la perte d’odeur et de goût chez les patients atteints de Covid-19, la maladie respiratoire causée par le nouveau coronavirus.

“Si vous perdez l’odeur et le goût, vous êtes plus de 10 fois plus susceptible d’avoir une infection à Covid-19 que les autres causes d’infection.Le premier signe le plus courant est toujours la fièvre,mais la fatigue et la perte de l’odorat et du goût s’ajoutent à d’autres symptômes initiaux très courants “, explique le Dr Carol Yan, l’un des auteurs de cette recherche, qui a été publiée dans la revue ‘International Forum of Allergy and Rhinology’ .

Yan et ses collègues1 480 patients présentant des symptômes similaires ont été interrogésles personnes atteintes de la grippe et préoccupées par une éventuelle infection à Covid-19 qui ont été testées du 3 au 29 mars. Dans ce total, 102 patients ont été testés positifs pour le virus et 1 378 négatifs. L’étude comprenait les réponses de 59 patients Covid-19 positifs et 203 patients négatifs.

L’étude a démontré la prévalence élevée et la présentation unique de certaines déficiences sensorielles chez les patients positifs. Parmi ceux qui ont signalé une perte d’odeur et de goût,la perte était généralement profonde, pas légère. Mais il est encourageant de constater que le taux de récupération de l’odeur et du goût était élevé et qu’il se produisait normalement deux à quatre semaines après l’infection.

“Notre étude a non seulement montré que la forte incidence d’odeur et de goût est spécifique à l’infection Covid-19, mais heureusement, nous avons également constaté que pour la plupart des gensla récupération sensorielle était généralement rapide.Parmi les patients de Covid-19 ayant perdu leur odeur, plus de 70% avaient signalé une amélioration de l’odorat au moment de l’enquête, et parmi ceux qui n’avaient pas signalé d’amélioration, beaucoup n’avaient été diagnostiqués que récemment “, note-t-il. Yan.

Le retour sensoriel coïncidait généralement avec le temps de récupération après une maladie. Fait intéressant, les chercheurs ont constaté que les personnes qui ont déclaré avoirun mal de gorge plus souventnégatif pour Covid-19.

Les autres symptômes connus sont la fièvre, la fatigue,toux et essoufflement.Les répondants de l’étude de Yan étaient plus souvent des personnes atteintes de formes d’infection plus bénignes qui ne nécessitaient ni hospitalisation ni intubation. Les résultats soulignent l’importance d’identifier les symptômes précoces ou subtils d’infection chez les personnes susceptibles de transmettre la maladie à mesure qu’elles se rétablissent au sein de la communauté.

