Une étude identifiera le risque de symptômes COVID-19 plus graves | L’avenir

Le Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) a lancé une étude génétique pour identifier le risque individuel de développer les formes les plus graves de COVID-19.

Cette enquête tente de déterminer les causes génétiques qui expliquent que certains infectés ne souffrent pas d’affection clinique tandis que d’autres souffrent de réactions très indésirables à la maladie.

Les résultats, a rapporté aujourd’hui la SCCI dans un communiqué de presse, pourraient aider à prévenir les infections graves et à découvrir des traitements potentiels.

“L’objectif de notre étude est de découvrir pourquoi certains patients infectés par le coronavirus (SARS-CoV-2) ne souffrent guère d’une implication clinique, tandis que d’autres développent des formes très graves de la maladie COVID-19”, a déclaré Anna Planas, chercheuse au CSIC. à l’Institut de Recherche Biomédicale de Barcelone (IIBB), qui coordonne ce projet, baptisé “INMUGEN”.

L’âge avancé et la présence de maladies chroniques augmentent le risque de subir une réaction grave et d’avoir besoin d’être admis aux soins intensifs et même de mourir “, a déclaré ce chercheur.

“Cependant, il y a aussi des patients plus jeunes sans pathologies antérieures qui développent des formes très graves de la maladie pour des raisons actuellement inconnues; nous pensons que la réponse peut résider dans les gènes”, a-t-il déclaré.

Le projet vise à étudier en profondeur les gènes d’immunité (qui est le système de défense avec lequel une personne est née) pour expliquer le risque accru de chaque personne de développer des formes sévères de la maladie de Covid-19 “, a déclaré Planas.

Il existe de petites variations génétiques dans la population normale qui peuvent déterminer une capacité différente des personnes à répondre aux attaques causées par certaines infections.

“Pour cette raison, nous allons étudier les variations génétiques en se concentrant sur les gènes de l’immunité innée”, a déclaré Planas.

“Nous étudierons l’ADN des patients atteints d’une infection sévère et d’autres atteints d’une infection bénigne”, a observé le chercheur, qui a confiance que ces résultats aident à identifier les personnes à risque de tomber gravement malades, car ce sont elles qui auront le plus besoin de protection. .

Les chercheurs espèrent que ce projet contribuera à trouver des cibles moléculaires pour d’éventuels traitements contre la maladie.

Ce projet est financé par le CSIC et diverses équipes de recherche multidisciplinaires y participeront.

Les chercheurs obtiendront des échantillons de patients de l’hôpital Clínic de Barcelona grâce au soutien et à la collaboration de différents chercheurs et services de cet hôpital.

Participent également au projet l’hôpital de Sant Pau à Barcelone, l’Institut de biomédecine de Valence; le Centre national de biotechnologie (CNB-CSIC); l’Institut López-Neyra de parasitologie et de biomédecine de Grenade; l’Institut de physique de Cantabrie; et le Galician Supercomputing Center.