Une étude montre 75 815 cas de coronavirus à Wuhan | Couverture

La véritable ampleur et le potentiel de l’épidémie de coronavirus (2019-nCoV) restent incertains, a averti une équipe de scientifiques, qui a calculé sa propagation à l’aide de modèles mathématiques: jusqu’à 75 815 personnes de la ville chinoise de Wuhan pourraient avoir été infectés.

Dans un article publié dans le magazine The Lancet, les auteurs avertissent qu’en raison de l’absence d’un “calendrier solide et détaillé de dossiers suspects, probables et confirmés, et de contacts étroits, la véritable ampleur de l’épidémie et ses le potentiel de pandémie reste incertain. “