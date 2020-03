Une étude révèle que votre groupe sanguin peut vous rendre plus vulnérable au coronavirus

Selon une étude scientifique chinoise, les personnes ayant un sang de type A sont peut-être plus vulnérables à Covid-19 que celles ayant un sang de type O, qui peuvent être plus résistantes

La recherche a été menée par le Centre de Wuhan pour la médecine factuelle et la médecine translationnelle, considéré comme l’épicentre de la pandémie et mis en ligne sur le portail Medrxiv.org.

La recherche a comparé les groupes sanguins de 2 173 cas confirmés de coronavirus dans trois hôpitaux de Wuhan et Shenzhen avec ceux de plus de 3 694 résidents en bonne santé dans la même région et a constaté que le nombre de patients de type O infectés par le virus était plus faible.

“Les personnes du groupe sanguin A peuvent avoir besoin d’une protection personnelle particulièrement forte pour réduire le risque d’infection”, ont déclaré les chercheurs, dont l’équipe était dirigée par l’expert Wang Xinghuan, a rapporté le New York Post.

L’étude a également examiné 206 patients qui sont morts du virus, et a constaté que 41,26% avaient du sang de type A alors que seulement un quart avait du sang de type O.

Selon le Post, le chercheur Gao Yingdai a expliqué que cela ne signifie pas que les types A doivent paniquer ou que les types O sont en sécurité.

Plus de 200 000 patients ont été infectés par le virus dans le monde, dont plus de 8 000 ont perdu la vie, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).