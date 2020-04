Une exposition précoce au cannabis augmente la sensibilité des jeunes cerveaux à la cocaïne

La consommation decannabisrend les jeunes cerveaux plus sensibles à la première exposition àla cocaïne, selon une nouvelle étude sur les rongeurs menée par des scientifiques de l’Université Columbia et de l’Université de Cagliari en Italie, publiée dans la revue ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’.

En étudiant le cerveau des rats adolescents et adultes après leur avoir donné des cannabinoïdes psychoactifs synthétiques suivis de cocaïne, l’équipe de recherche a identifié les principaux changements moléculaires et épigénétiques qui se sont produits dans le cerveau des adolescents, mais pas chez les adultes. Cette découverte révèleune nouvelle interaction entre les deux médicaments qui n’a jamais été observée auparavantdirectement dans les détails biologiques.

Ces résultats fournissent une nouvelle compréhension de la façon dont l’abus de cannabis pendant l’adolescence peut améliorer la première expérience avec la cocaïne etconduire à une utilisation continue chez les personnes vulnérables.

“Nous savons par des études épidémiologiques humaines que les personnes qui abusent de la cocaïnehistoire de la consommation précoce de cannabiset que la réponse initiale d’une personne à un médicament peut avoir un impact majeur sur la poursuite de son utilisation. Cependant,de nombreuses questions restent sans réponsesur la façon dont une exposition précoce au cannabis affecte le cerveau “, explique un épidémiologisteDenise Kandel, professeur de sciences sociomédicales en psychiatrie au Columbia College of Physicians and Surgeons Vagelos et co-auteur de l’article.

“Notre étude chez le rat est la première à cartographier les mécanismes moléculaires et épigénétiques détaillés par lesquels la cocaïne interagit avec les cerveaux déjà exposés aux cannabinoïdes, apportant la clarté indispensable aux mécanismes biologiques qui peuvent augmenter le risque d’abus et de dépendance à drogues “, ajoute-t-ilco-auteur et lauréat du prix Nobel Eric Kandel, codirecteur du Columbia Mortimer B. Zuckerman Institute of Mind Brain Behavior et chercheur principal du Howard Hughes Medical Institute.

Des recherches antérieures avaient révélé des différences clés dans la façon dont le cannabis et la cocaïne affectent la chimie du cerveau. “Les études sur les propriétés addictives de la cocaïne se sont traditionnellement concentrées sur la voie dopaminergique mésolimbique, un système cérébral qui sous-tend notre motivation à poursuivre des expériences agréables”, note-t-il.Philippe Melas, chercheur associé au laboratoire d’Eric Kandel au Zuckerman Institute de Columbia et co-auteur de l’article.

“Alors que le cannabis améliore l’activité dopaminergique mésolimbique d’une manière similaire à la cocaïne, il affecte également un système neurochimique complètement différent qui est répandu dans le cerveau appelésystème endocannabinoïdepoursuit-il. Ce système est essentiel au développement du cerveau, un processus qui se poursuit encore à l’adolescence. “

En plus du système dopaminergique, le cannabis et la cocaïne semblent partager des caractéristiques supplémentaires. Des études récentes ont suggéré que le développement de l’envie de cocaïne dépend du système glutamatergique du cerveau.

Ce système utilise du glutamate, une molécule cérébrale qui agit comme un émetteur synaptique dans le cerveau, améliorant la transmission du signal entre les neurones cérébraux. Selon des recherches antérieures, ainsi que les résultats présentés dans la nouvelle étude,La consommation de cannabis à l’adolescence peut également affecter ce processus de signalisation glutamatergique.

Pour approfondir un lien possible entre les deux médicaments, le Dr Melas et l’équipe des maris des médecins Eric et Denise Kandelils se sont associés à Paola Fadda, Maria Scherma et Walter Fratta, chercheurs du Département des sciences biomédicales de l’Université de Cagliari en Italie.

Le groupe a examiné les changements comportementaux, moléculaires et épigénétiques qui se produisent lorsque des rats adolescents et adultes sont exposés pour la première fois à WIN, un cannabinoïde synthétique aux propriétés psychoactives similaires au THC trouvé dans le cannabis, puis exposés à la cocaïne

“Nous avons découvert queles rats adolescents qui avaient été précédemment exposés à WIN ont eu une réaction améliorée à leur exposition initiale à la cocaïne. Remarquablement, nous voyons cet effet chez les rats adolescents, mais pas chez les rats adultes “, explique le Dr Melas, qui est maintenant un jeune chercheur au Département de neurosciences cliniques à l’Institut Karolinska en Suède.

Après un examen plus approfondi, l’équipe a constaté que, lorsqu’elle est précédée d’une histoire d’utilisation de cannabinoïdes psychoactifs à l’adolescence,l’exposition à la cocaïne déclenche une batterie de réactions moléculaires uniquesdans le cerveau du rat.

Ces réactions comprenaient non seulement des changements dans les récepteurs du glutamate mentionnés ci-dessus, mais aussimodifications épigénétiques clés. Les modifications épigénétiques sont différentes en ce qu’elles affectent la façon dont les gènes sont activés ou désactivés, mais elles n’affectent pas la séquence des gènes eux-mêmes.

L’équipe de Columbia avait précédemment trouvé des mécanismes épigénétiques similaires chez des animaux adultes en réponse àla nicotine et l’alcooldans le centre de récompense du cerveau, connu sous le nom de noyau accumbens. Dans la présente étude, cependant, les effets épigénétiques des cannabinoïdes se sont révélés spécifiques aux adolescents etcibler le cortex préfrontal du cerveau.

Le cortex préfrontal, qui joue un rôle dans diverses fonctions exécutives, y compris la planification à long terme et l’autogestion, est l’une des dernières régions du cerveau à atteindre la maturité, un fait qui a longtemps été associé à la propension de les adolescents à des comportements à risque.

De plus, l’activité du cortex préfrontal aberrant est souvent observée chez les patients souffrant de dépendance. Les efforts visant à améliorer la fonction du cortex préfrontal dans le traitement de la toxicomanie sont actuellement évalués par le biais de la stimulation cérébrale et d’autres méthodologies.

“Nos résultats suggèrent que l’exposition aux cannabinoïdes psychoactifs pendant l’adolescenceun prépare le cortex préfrontal des animaux, Pour ce queréagit différemment à la cocaïnepar rapport aux animaux qui avaient reçu de la cocaïne sans avoir auparavant consommé de cannabis “, note le Dr Melas.

Ces résultats chez le rat offrent des indices importants surles mécanismes biologiques qui peuvent sous-tendre comment différentes classes de médicaments peuvent se renforcer mutuellementchez l’homme.

Les résultats soutiennent également l’idée que l’abus de cannabis pendant l’adolescence peut améliorer l’expérience positive initiale d’une personne avec une drogue différente, telle que la cocaïne, qui peut à son tour avoir un effet sur le fait que cette personne choisit de continuer ou d’élargir son consommation initiale de cocaïne.

“Cette étude suggère que les adolescents qui consomment du cannabisune première réaction favorable à la cocaïne, ce qui augmentera vos chances de recourir à des usages répétésils finissent donc par devenir dépendants, surtout s’ils présentent des vulnérabilités environnementales ou génétiques supplémentaires », explique la Dre Denise Kandel.

“Ces expériences et d’autres sont essentielles pour comprendre les changements moléculaires dans le cerveau qui se produisent lors de la consommation de drogues”, a ajouté le Dr Eric Kandel, qui est également professeur d’université et professeur Kavli de science du cerveau à Columbia. “Ces connaissances seront cruciales dans le développement des traitements efficaces qui réduisent la dépendance en se concentrant sur les mécanismes sous-jacents de la maladie. “

