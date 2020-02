Une exposition retrace l’histoire de «Guernica» depuis sa création | En vedette

Une exposition inaugurée jeudi à Grenade propose une visite historique de l’œuvre emblématique de Guernica, de Picasso, de sa création à Paris en 1937 jusqu’à son arrivée au musée Reina Sofía en 1992.

Propulsée par La Caixa et le Centre d’art Reina Sofía, l’exposition, qui peut être vue jusqu’au 20 mars au Paseo del Salón, permettra aux visiteurs de découvrir le processus créatif que le peintre de Malaga a mené pour réaliser son travail, ainsi que sa signification de dénonciation anti-guerre et les raisons pour lesquelles l’œuvre a voyagé à travers le monde pendant plus de quarante ans.