Une femme âgée de Hialeah présentant des symptômes de COVID-19 ne peut pas être testée – . Miami (51)

Une famille ne peut pas transférer l’un de ses membres, une femme âgée asthmatique qui présente des symptômes de COVID-19, car la seule personne dans la maison qui pourrait la porter a été testée positive pour le coronavirus.

Elle a de la fièvre depuis environ 3 jours, et bien qu’ils aient appelé les entités concernées, personne n’a répondu.

Elle est fiévreuse, au lit, ne peut pas marcher et, en raison de son poids, elle ne peut pas bouger facilement.

Et c’est que tout le monde dans la maison est en quarantaine, après que le fils de la femme a été testé positif sur le site d’essai de Marlins Park.

La ville de Miami propose des tests COVID-19 aux personnes âgées qui présentent des symptômes et sont sans transport, mais Hialeah n’a pas encore mis en œuvre cette ressource.

Hialeah, le conseiller Oscar de la Rosa nous a dit qu’il contacterait cette famille demain et qu’il ferait tout son possible pour remédier à la situation. Et le conseiller Jesús Tundidor a également déclaré qu’il était au courant de l’affaire.

