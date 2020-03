Une femme de 65 ans teste positif pour COVID-19 à Mayagüez – Telemundo Miami (51)

Le gouvernement de Porto Rico a confirmé ce dimanche le cinquième cas de COVID-PR sur l’île, à travers un décret qui décrète un couvre-feu pour tous les citoyens, ainsi que la fermeture partielle des entreprises.

Après que le gouverneur Wanda Vázquez Garced a informé le pays de la série de mesures les plus strictes contre la maladie causée par le coronavirus, le gouvernement a publié le décret exécutif 2020-020 dans lequel il mentionne le cinquième cas confirmé à Porto Rico.

“Comme nous l’avons annoncé aujourd’hui, nous continuerons de prendre des mesures restrictives pour protéger la vie et la santé de nous tous qui vivons sur cette île. Il est important d’observer la fermeture du couvre-feu établie de 9h00 le soir à 5h00 du matin et de rester à la maison. Nous voulons que tout le monde soit en sécurité et évite de propager ce virus », a déclaré par écrit le premier dirigeant.

Selon les données officielles fournies par le gouvernement, ce sont les cinq cas confirmés:

Zone métropolitaine | Patiente de 68 ans qui s’est rendue en croisière dans la région métropolitaine d’Italie | Un patient de 70 ans qui s’est rendu en croisière en Italie (asymptomatique) Zone métropolitaine | Patient de 72 ans qui n’a pas voyagéMayagüez | Patient de 87 ans qui s’est rendu en croisière aux Caraïbes Mayagüez | Patiente de 65 ans voyageant à New York

Selon le tableau de situation envoyé par le ministère de la Santé, sur les cinq cas positifs, quatre de ces patients présentaient des symptômes. En ce moment, le gouvernement attend les résultats d’un autre patient de 86 ans, qui est dans un hôpital de la région métropolitaine.

Voir ici le tableau officiel du ministère de la Santé.

