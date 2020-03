Une femme tousse pour 35 000 $ d’épicerie pour attiser les craintes du coronavirus – .

La pandémie de coronavirus encourageant de nouvelles normes d’hygiène personnelle, une femme de Pennsylvanie a délibérément toussé pour 35 000 $ de nourriture dans une épicerie.

La femme a été appréhendée et finalement arrêtée par la police locale. On ne sait pas si la femme a le coronavirus, mais le copropriétaire du magasin a déclaré qu’il ferait tout son possible pour la faire tester.

Toute la nourriture en question a été rapidement jetée à la poubelle.

Une crise comme la pandémie de coronavirus peut parfois faire ressortir le meilleur de la population. Au cours des dernières semaines, par exemple, nous avons vu un certain nombre d’histoires impliquant des gens qui se démènent pour aider financièrement de parfaits étrangers à payer leurs factures à temps.

Dans le même temps, une crise comme le coronavirus peut également faire ressortir le pire chez l’homme. Alors que certaines personnes amassent égoïstement assez de papier hygiénique pour durer des mois, d’autres utilisent le coronavirus comme une opportunité d’arnaquer les victimes sans méfiance de leur argent durement gagné.

La dernière histoire, et peut-être la plus ignoble, que nous ayons vue au sujet du coronavirus poussant les gens à agir sans égard concerne une femme qui a délibérément toussé pour 35 000 $ de nourriture dans un supermarché Gerrity en Pennsylvanie. En fin de compte, tous les aliments ont dû être jetés à la lumière des problèmes de coronavirus. Mais si nous sommes honnêtes, j’aimerais penser que la nourriture aurait été jetée même s’il n’y avait pas eu de pandémie.

Dans un article Facebook sur la page Facebook de Gerrity’s Supermarchés, le copropriétaire de Gerrity, Joe Fasula, a déclaré que la femme responsable était connue pour être une nuisance dans la communauté. Le message se lit en partie:

Bien que nous n’ayons pas encore quantifié la perte totale, nous estimons que la valeur dépasse largement 35 000 $. Nous vérifions si notre compagnie d’assurance le couvrira, mais même s’ils le font, nos tarifs augmenteront sûrement l’année prochaine. Je suis aussi absolument malade à l’estomac à cause de la perte de nourriture. S’il est toujours honteux de gaspiller de la nourriture, en ces temps où tant de gens s’inquiètent de la sécurité de nos approvisionnements alimentaires, c’est encore plus inquiétant.

Notre incroyable équipe a fait de son mieux pour sortir la femme du magasin le plus rapidement possible. «La police a été contactée immédiatement et l’affaire a été renvoyée au bureau du procureur de district.» Ils m’ont assuré qu’ils poursuivront agressivement de nombreuses accusations.

Rien n’indique à ce stade que la femme responsable ait effectivement le coronavirus, mais le fait que de nombreuses personnes puissent le transmettre tout en étant complètement asymptomatique est précisément la raison pour laquelle le virus est si dangereux. Soit dit en passant, Fasula ajoute que le magasin «fera tout son possible» pour que la femme soit testée.

