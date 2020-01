Après plus de trois ans de négociations, plusieurs prorogations et trois premiers ministres, le Brexit a été consommé dans une journée où ses partisans ont célébré massivement la sortie du pays de l’Union européenne (UE) et les pro-européens ont fait des veillées sobres.

Des lumières rouges, blanches et bleues ont taché les briques noires de Downing Street, où un compte à rebours a été projeté qui, en atteignant zéro, a marqué la fin des 47 années d’appartenance au bloc communautaire.