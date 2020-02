Une foule proteste à Zaldibar (Biscaye) et l’Eibar-R est suspendu. En vedette

Quelque 5 000 personnes ont demandé cet après-midi à Zaldibar (Vizcaya) que des responsabilités soient assumées après l’effondrement de la décharge locale il y a neuf jours et que les deux travailleurs soient enterrés en raison du détachement de la décharge, ce qui a entraîné la suspension du parti. entre Eibar et la Royal Society prévue pour demain.

La suspension du match qui devait se jouer au stade municipal d’Ipurua (Eibar) a été décidée aujourd’hui par le comité de compétition de la Fédération espagnole de football, après hier le gouvernement basque a recommandé aux résidents de Zaldibar, Eibar et Ermua ferme les fenêtres et ne pratique pas de sports de plein air en raison de la présence de dioxines et de furannes dans l’air.