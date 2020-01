Une jeune Espagnole présente ses solutions pour l’éducation en Afrique aux Nations Unies | personnes

Marta Borrell, une Espagnole de 16 ans, s’exprimera vendredi lors d’un forum organisé par les Nations Unies à l’occasion de la Journée internationale de l’éducation pour expliquer sa vision des problèmes de l’enseignement en Afrique et les solutions possibles.

Borrell a été invité à participer à l’événement pour être l’hôte du documentaire “A light in the dark”, un film dans lequel, avec l’aide de ses parents, il analyse les raisons de l’échec scolaire dans de nombreuses écoles africaines et que le Octobre prochain en Espagne.