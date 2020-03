Une leçon sur le coronavirus est sur le point d’enseigner le monde

Par Jonathan Cook

Si une maladie peut enseigner la sagesse au-delà de notre compréhension de la précarité et de la précarité de la vie, le coronavirus a offert deux leçons.

La première est que, dans un monde globalisé, nos vies sont si intimement liées que l’idée de nous considérer comme des îles – que ce soit en tant qu’individus, communautés, nations ou espèces particulièrement privilégiées – doit être comprise comme la preuve d’une fausse conscience. En vérité, nous étions toujours liés ensemble, faisant partie d’un réseau miraculeux de la vie sur notre planète et, au-delà, la poussière d’étoile dans un univers insondable et complexe.

Ce n’est qu’une arrogance cultivée en nous par ces narcissiques qui ont pris le pouvoir par leur propre égoïsme destructeur qui nous a aveuglés au mélange nécessaire d’humilité et de crainte que nous devons ressentir en regardant une goutte de pluie sur une feuille ou un bébé. lutter pour ramper, ou le ciel nocturne révélé dans toutes ses myriades de gloires loin des lumières de la ville.

Et maintenant, alors que nous commençons à entrer dans des périodes de quarantaine et d’auto-isolement – en tant que nations, communautés et individus – tout cela devrait être tellement plus clair. Il a fallu un virus pour nous montrer que ce n’est qu’ensemble que nous sommes les plus forts, les plus vivants et les plus humains.

En étant dépouillés de ce dont nous avons le plus besoin par la menace de contagion, nous nous rappelons combien nous avons pris la communauté pour acquise, en avons abusé, l’avons creusée. Nous avons peur parce que les services dont nous avons besoin en période de difficultés collectives et de traumatismes ont été transformés en produits de base qui doivent être payés, ou traités comme des privilèges dont l’accès est désormais soumis à conditions de ressources, rationnés ou simplement disparu. Cette insécurité est à l’origine de l’envie actuelle de thésauriser.

Lorsque la mort nous guette, ce ne sont pas les banquiers vers lesquels nous nous tournons, ni les dirigeants d’entreprise, ni les gestionnaires de fonds spéculatifs. Néanmoins, ce sont les personnes que nos sociétés ont le mieux récompensées. Ce sont les personnes qui, si les salaires sont une mesure de valeur, sont les plus appréciées.

Mais ce ne sont pas les personnes dont nous avons besoin, en tant qu’individus, en tant que sociétés, en tant que nations. Ce seront plutôt les médecins, les infirmières, les agents de santé publique, les soignants et les travailleurs sociaux qui se battront pour sauver des vies en risquant les leurs.

Pendant cette crise de santé, nous pouvons en effet remarquer qui et quoi est le plus important. Mais nous souviendrons-nous du sacrifice, de leur valeur après que le virus ne soit plus d’actualité? Ou allons-nous reprendre nos activités comme d’habitude – jusqu’à la prochaine crise – récompensant les fabricants d’armes, les milliardaires propriétaires des médias, les patrons des sociétés de combustibles fossiles et les parasites des services financiers qui se nourrissent de l’argent des autres?

“Prenez-le sur le menton”

La deuxième leçon découle de la première. Malgré tout ce qu’on nous dit depuis quatre décennies ou plus, les sociétés capitalistes occidentales sont loin d’être les moyens les plus efficaces de s’organiser. Cela sera dévoilé à mesure que la crise des coronavirus s’aggravera.

Nous sommes encore très immergés dans l’univers idéologique du Thatchérisme et du Reaganisme, quand on nous a dit littéralement: “La société n’existe pas.” Comment ce mantra politique résistera-t-il à l’épreuve des semaines et des mois à venir? Combien pouvons-nous survivre en tant qu’individus, même en quarantaine, plutôt qu’en tant que membres de communautés qui prennent soin de nous tous?

Les dirigeants occidentaux qui défendent le néolibéralisme, comme ils sont tenus de le faire de nos jours, ont deux choix pour faire face au coronavirus – et les deux nécessiteront beaucoup de détournements si nous ne voulons pas voir à travers leur hypocrisie et leurs déceptions.

Nos dirigeants peuvent nous laisser «le prendre sur le menton», comme l’a exprimé le Premier ministre britannique Boris Johnson. Dans la pratique, cela signifiera permettre à ce qui est effectivement une réforme de la plupart des pauvres et des personnes âgées – qui soulagera les gouvernements de la charge financière des régimes de retraite et des prestations sociales sous-financés.

Ces dirigeants affirmeront qu’ils sont impuissants à intervenir ou à améliorer la crise. Confrontés aux contradictions inhérentes à leur vision du monde, ils deviendront soudainement fatalistes, abandonnant leur croyance en l’efficacité et la droiture du marché libre. Ils diront que le virus était trop contagieux pour être contenu, trop robuste pour que les services de santé puissent y faire face, trop mortel pour sauver des vies. Ils échapperont à tout blâme pour les décennies de coupes dans les soins de santé et de privatisations qui ont rendu ces services inefficaces, inadéquats, encombrants et rigides.

Ou, en revanche, les politiciens utiliseront leurs docteurs et leurs alliés dans les médias d’entreprise pour masquer le fait qu’ils deviennent tranquillement et temporairement des socialistes pour faire face à l’urgence. Ils changeront les règles de protection sociale afin que tous ceux qui ont créé l’économie des concerts – employés avec des contrats de zéro heure – ne propagent pas le virus car ils ne peuvent pas se permettre de se mettre en quarantaine ou de prendre des jours de congé de maladie.

Ou, très probablement, nos dirigeants poursuivront les deux options.

Crise permanente

Si elle est reconnue, la conclusion à tirer de la crise – que nous comptons tous de la même manière, que nous devons nous occuper les uns des autres, que nous coulons ou nageons ensemble – ne sera traitée que comme une leçon isolée et éphémère spécifique à cette crise. Nos dirigeants refuseront de tirer des leçons plus générales – celles qui pourraient mettre en évidence leur propre culpabilité – sur la façon dont les sociétés saines et humaines devraient fonctionner tout le temps.

En fait, la crise des coronavirus n’a rien d’unique. C’est simplement une version intensifiée de la crise moins visible dans laquelle nous sommes maintenant enlisés en permanence. Alors que la Grande-Bretagne sombre sous les inondations chaque hiver, que l’Australie brûle chaque été, que les États du sud des États-Unis sont détruits par des ouragans et que ses grandes plaines deviennent des cuvettes de poussière, à mesure que l’urgence climatique devient de plus en plus tangible, nous apprendrons cette vérité lentement et douloureusement.

Ceux qui sont profondément investis dans le système actuel – et ceux qui ont subi un tel lavage de cerveau qu’ils ne peuvent pas voir ses défauts – le défendront jusqu’au bout. Ils n’apprendront rien du virus. Ils montreront des états autoritaires et avertiront que les choses pourraient être bien pires.

Ils montreront du doigt le nombre élevé de morts en Iran pour confirmer que nos sociétés axées sur le profit sont meilleures, tout en ignorant les terribles dommages que nous avons infligés aux services de santé iraniens après des années de sabotage de son économie par des sanctions féroces. Nous avons laissé l’Iran d’autant plus vulnérable aux coronavirus que nous voulions provoquer un «changement de régime» – pour interférer sous prétexte de préoccupation «humanitaire» – comme nous avons cherché à le faire dans d’autres pays dont nous voulions contrôler les ressources, de l’Irak à la Syrie. et la Libye.

L’Iran sera tenu responsable d’une crise que nous avons voulue, que nos politiciens avaient l’intention (même si la vitesse et les moyens étaient une surprise), de renverser ses dirigeants. Les échecs de l’Iran seront cités comme la preuve de notre mode de vie supérieur, alors que nous gémissons avec arrogance face à l’indignation d’une «ingérence russe» dont nous pouvons à peine définir les contours.

Valoriser le bien commun

Ceux qui défendent notre système, alors même que sa logique interne s’effondre face au coronavirus et à une urgence climatique, nous diront quelle chance nous avons de vivre dans des sociétés libres où certains – cadres d’Amazon, services de livraison à domicile, pharmacies, fabricants de papier toilette – peut encore tirer un profit rapide de notre panique et de notre peur. Tant que quelqu’un nous exploite, tant que quelqu’un grossit et s’enrichit, on nous dira que le système fonctionne – et fonctionne mieux que toute autre chose imaginable.

Mais en fait, les sociétés capitalistes à un stade avancé comme les États-Unis et le Royaume-Uni auront du mal à revendiquer même les succès limités contre le coronavirus des gouvernements autoritaires. Trump aux États-Unis ou Johnson au Royaume-Uni – des exemples du capitalisme «le marché sait le mieux» – sont-ils susceptibles de faire mieux que la Chine pour contenir et traiter le virus?

Cette leçon ne concerne pas les sociétés autoritaires contre les sociétés «libres». Il s’agit de sociétés qui chérissent la richesse commune, qui valorisent le bien commun, au-dessus de la cupidité et du profit privés, au-dessus de la protection des privilèges d’une élite riche.

En 2008, après des décennies à donner aux banques ce qu’elles voulaient – laisser libre cours à l’argent en échangeant à l’air chaud – les économies occidentales ont presque implosé alors qu’une bulle gonflée de liquidité vide a éclaté. Les banques et les services financiers n’ont été sauvés que par des renflouements publics – l’argent des contribuables. On ne nous a pas laissé le choix: les banques, nous a-t-on dit, étaient «trop grandes pour faire faillite».

Nous avons acheté les banques avec notre richesse commune. Mais comme la richesse privée est l’étoile directrice de notre époque, le public n’a pas été autorisé à posséder les banques qu’il a achetées. Et une fois que les banques ont été renflouées par nous – un socialisme pervers pour les riches – les banques ont recommencé à faire de l’argent privé, enrichissant une petite élite jusqu’au prochain crash.

Nulle part où voler

Les naïfs peuvent penser que ce n’était qu’un cas unique. Mais les défaillances du capitalisme sont inhérentes et structurelles, comme le virus le montre déjà et l’urgence climatique va rentrer chez elle avec une férocité alarmante dans les années à venir.

La fermeture des frontières signifie que les compagnies aériennes font rapidement faillite. Bien sûr, ils n’ont pas mis de l’argent pour les jours de pluie. Ils n’ont pas sauvé, ils n’étaient pas prudents. Ils sont dans un monde acharné où ils doivent rivaliser avec leurs rivaux, les chasser des affaires et faire autant d’argent que possible pour les actionnaires.

Désormais, les compagnies aériennes n’ont nulle part où aller – et elles n’auront aucun moyen visible de gagner de l’argent pendant des mois. Comme les banques, elles sont trop grosses pour faire faillite – et comme les banques, elles demandent que l’argent public soit dépensé pour les empêcher jusqu’à ce qu’elles puissent à nouveau faire des profits rapidement pour leurs actionnaires. De nombreuses autres sociétés feront la queue derrière les compagnies aériennes.

Les banques qui ont presque ravivé l’économie mondiale ont dû être renflouées parce qu’elles étaient «trop grandes pour faire faillite». Maintenant, nous sommes sur le point de faire de même avec les compagnies aériennes, même si elles contribuent à détruire la planète. Il est temps de repenser nos priorités axées sur le profit? https://t.co/kDjqSsITC1

– Jonathan Cook (@Jonathan_K_Cook) 16 mars 2020

Tôt ou tard, le public sera de nouveau armé pour renflouer ces sociétés à but lucratif dont la seule efficacité est le rôle central qu’elles jouent pour alimenter le réchauffement climatique et éradiquer la vie sur la planète. Les compagnies aériennes seront réanimées jusqu’à l’arrivée de la prochaine crise inévitable – dans laquelle elles sont des acteurs clés.

Une botte estampée sur un visage

Le capitalisme est un système efficace permettant à une petite élite de gagner de l’argent à un coût terrible, et de plus en plus intenable, pour la société au sens large – et seulement jusqu’à ce que ce système se révèle ne plus être efficace. Ensuite, la société au sens large doit prendre la relève et aider l’élite de la richesse afin que le cycle puisse recommencer. Comme une botte frappant un visage humain – pour toujours, comme l’a prévenu George Orwell il y a longtemps.

Mais ce n’est pas seulement que le capitalisme est économiquement autodestructeur; il est moralement vacant aussi. Encore une fois, nous devons étudier les exemples de l’orthodoxie néolibérale: le Royaume-Uni et les États-Unis.

En Grande-Bretagne, le National Health Service – jadis envié du monde – est en déclin terminal après des décennies de privatisation et d’externalisation de ses services. Maintenant, le même parti conservateur qui a commencé la cannibalisation du NHS plaide auprès d’entreprises telles que les constructeurs automobiles pour remédier à une grave pénurie de ventilateurs, qui seront bientôt nécessaires pour aider les patients atteints de coronavirus.

Une fois, en cas d’urgence, les gouvernements occidentaux auraient pu affecter des ressources, publiques et privées, pour sauver des vies. Les usines auraient pu être réutilisées pour le bien commun. Aujourd’hui, le gouvernement se comporte comme si tout ce qu’il pouvait faire était d’encourager les entreprises, de placer l’espoir sur le motif du profit et l’égoïsme poussant ces entreprises à entrer sur le marché des ventilateurs ou à fournir des lits, de manière bénéfique pour la santé publique.

Les failles de cette approche devraient être flagrantes si l’on examine comment un constructeur automobile pourrait répondre à la demande d’adapter ses usines pour fabriquer des ventilateurs.

S’il n’est pas convaincu qu’il peut gagner de l’argent facilement ou s’il pense qu’il y a des profits plus rapides ou plus importants à réaliser en continuant à fabriquer des voitures à un moment où le public a peur d’utiliser les transports en commun, les patients mourront. S’il se retient, attendant de voir s’il y aura une demande suffisante de ventilateurs pour justifier l’adaptation de ses usines, les patients mourront. S’il tarde dans l’espoir que la pénurie de ventilateurs augmentera les subventions d’un gouvernement craignant les réactions du public, les patients mourront. Et si cela rend les ventilateurs bon marché, pour augmenter les bénéfices, sans assurer que le personnel médical supervise le contrôle de la qualité, les patients mourront.

Les taux de survie ne dépendront pas du bien commun, de notre mobilisation pour aider ceux qui en ont besoin, de la planification des meilleurs résultats, mais des aléas du marché. Et pas seulement sur le marché, mais sur des perceptions humaines erronées de ce qui constitue les forces du marché.

La survie du plus fort

Si cela ne suffisait pas, Trump – dans toute sa vanité gonflée – montre comment ce motif de profit peut être étendu du monde des affaires qu’il connaît si intimement au monde politique cynique qu’il maîtrise progressivement. Selon certaines informations, dans les coulisses, il court après une balle d’argent. Il parle à des sociétés pharmaceutiques internationales pour en trouver un proche du développement d’un vaccin afin que les États-Unis puissent acheter des droits exclusifs sur ce vaccin.

Les rapports suggèrent qu’il veut offrir le vaccin exclusivement au public américain, ce qui équivaudrait à l’ultime vainqueur de vote dans une année de réélection. Ce serait le point d’orgue de la philosophie du chien-manger-chien – la survie des plus aptes, le marché décide de la vision du monde – que nous avons été encouragés à adorer au cours des quatre dernières décennies. C’est la façon dont les gens se comportent lorsqu’ils se voient refuser une société plus large dont ils sont responsables et qui en est responsable.

Covid-19 est un véritable test pour savoir si nous continuons à laisser les politiciens nous jouer. Ils peuvent soutenir des soins médicaux appropriés pour tous, rendant nos sociétés plus fortes; ou comme Trump, ils peuvent se battre pour les droits exclusifs d’un vaccin dans l’espoir d’acheter une réélection https://t.co/H2uFAVW6aG

– Jonathan Cook (@Jonathan_K_Cook) 16 mars 2020

Mais même si Trump daignait finalement laisser les autres pays profiter des avantages de son vaccin privatisé, il ne s’agirait pas d’aider l’humanité, le plus grand bien. Il s’agira de Trump, l’homme d’affaires-président, de réaliser un profit net pour les États-Unis sur le dos du désespoir et de la souffrance des autres, ainsi que de se vendre un héros politique sur la scène mondiale.

Ou, plus probablement, ce sera une nouvelle occasion pour les États-Unis de démontrer leurs références “humanitaires”, récompensant les “bons” pays en leur donnant accès au vaccin, tout en refusant aux “mauvais” pays comme la Russie le droit de protéger leurs citoyens.

Vision du monde obscurément rabougrie

Ce sera une parfaite illustration sur la scène mondiale – et en technicolor audacieux – du fonctionnement de la façon américaine de commercialiser la santé. C’est ce qui se passe lorsque la santé est traitée non pas comme un bien public mais comme une marchandise à acheter, comme un privilège pour inciter la main-d’œuvre, comme une mesure de qui réussit et qui échoue.

Les États-Unis, de loin le pays le plus riche de la planète, ont un système de santé dysfonctionnel non pas parce qu’ils ne peuvent pas se le permettre, mais parce que leur vision du monde politique est si obscurément rabougrie par le culte de la richesse qu’ils refusent de reconnaître le bien commun, respecter la richesse commune d’une société saine.

Le système de santé américain est de loin le plus cher du monde, mais aussi le plus inefficace. La grande majorité des «dépenses de santé» ne contribue pas à guérir les malades mais enrichit une industrie de la santé des sociétés pharmaceutiques et des compagnies d’assurance maladie.

Les analystes décrivent un tiers de toutes les dépenses de santé aux États-Unis – 765 milliards de dollars par an – comme «gaspillés». Mais le «gaspillage» est un euphémisme. En fait, c’est de l’argent fourré dans les poches de sociétés se faisant appeler l’industrie de la santé alors qu’elles fraudent la richesse commune des citoyens américains. Et la fraude est d’autant plus grande que, malgré ces dépenses énormes, plus d’un citoyen américain sur 10 n’a pas de couverture maladie valable.

Comme jamais auparavant, le coronavirus mettra en évidence l’inefficacité dépravée de ce système – le modèle de soins de santé axés sur le profit, des forces du marché qui veillent aux intérêts à court terme des entreprises, et non à nos intérêts à long terme.

Il existe des alternatives. À l’heure actuelle, les Américains se voient offrir le choix entre un socialiste démocratique, Bernie Sanders, qui défend les soins de santé comme un droit parce que c’est un bien commun, et un patron du parti démocrate, Joe Biden, qui défend les lobbies commerciaux dont il dépend pour le financement. et son succès politique. L’un est marginalisé et diffamé comme une menace pour le mode de vie américain par une poignée de sociétés qui possèdent les médias américains, tandis que l’autre est propulsé vers la nomination démocrate par ces mêmes sociétés.

Le coronavirus a une leçon importante et urgente à nous apprendre. La question est: sommes-nous encore prêts à écouter?

Jonathan Cook est un journaliste britannique primé basé à Nazareth, en Israël, depuis 2001.

Il est l’auteur de trois livres sur le conflit israélo-palestinien:

Sang et religion: le démasquage de l’État juif (2006)

Israël et le choc des civilisations: l’Irak, l’Iran et le plan pour refaire le Moyen-Orient (2008)

Disparition de la Palestine: les expériences d’Israël dans le désespoir humain (2008)