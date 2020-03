Une lettre ouverte à mes camarades de plage

Note de l’éditeur: Annika Olson est directrice adjointe de la recherche sur les politiques à l’Institut de recherche et d’analyse sur les politiques urbaines de l’Université du Texas, à Austin, et membre du Public Voices Fellowship du projet OpEd. Les opinions exprimées dans ce commentaire appartiennent exclusivement à l’auteur. Voir plus d’articles d’opinion sur . en espagnol.

(. espagnol) – Je suis un coureur en bonne santé de 25 ans. Et, jusqu’à nouvel ordre, je vais courir dans des endroits isolés, lire des livres, cuisiner et faire du yoga à la maison.

Mais pour la plupart d’entre vous, il semble que les vacances de printemps soient pleinement opérationnelles. Chaque jour, je vois de plus en plus d’histoires Instagram de jeunes lors de concerts et appréciant la nourriture et l’alcool, plus que je ne voudrais en dire.

Récemment, Katie Williams, ancienne candidate de Miss Nevada et candidate au conseil d’administration de la Clark County School de Las Vegas, a fièrement tweeté à propos de son voyage dans un établissement surpeuplé, en réponse à la représentante des États-Unis Alexandria Ocasio-Cortez, qui avait exhorté «les personnes en bonne santé et les personnes de moins de 40 (ans) à S’IL VOUS PLAÎT arrêter de se presser dans les bars, restaurants et espaces publics à ce moment. Prenez vos repas à la maison. “

Mardi de la semaine dernière, certaines plages de la Floride étaient bondées de jeunes nageant et se faisant bronzer, malgré les mesures fédérales de distanciation sociale. Les compagnies aériennes ont considérablement réduit leur capacité et le gouvernement a envisagé d’annuler les vols intérieurs. Il y a même des rapports selon lesquels certains jeunes voient une opportunité dans les offres de voyage, ce qui est excessif, car les experts disent que nous devrions tous agir comme si nous avions le virus. Ce type de mouvement frivole de personnes qui se croient en bonne santé montre un mépris insensé non seulement pour ceux qui sont médicalement vulnérables, mais pour notre propre système de santé.

En tant que génération, nous avons abordé des questions telles que le changement climatique, qui s’est développé au fil des décennies et des millénaires. Pourquoi certains d’entre nous ne peuvent-ils pas regarder dans deux semaines dans le futur?

Vous avez tous vu les chiffres sur covid-19. Ce qu’ils ne savent peut-être pas, c’est que ces chiffres sont non seulement inférieurs à ce qu’ils sont réellement, mais étant donné notre manque relatif de preuves et le fait que le virus peut être contagieux même sans symptômes, ce nombre est susceptible d’être nous savons être exponentiellement encore plus bas.

Quand quelque chose augmente exponentiellement, il double ou triple à chaque étape, donc quelque chose qui semblait modéré devient soudainement extrême. La personne moyenne avec covid-19 la transmet à deux ou trois personnes et, sans preuves suffisantes, nous devons supposer qu’elle circule depuis un certain temps.

Imaginez passer une journée à la plage. Disons qu’une personne, une seule, avait un coronavirus et le transmettons à deux autres personnes. Si chacune de ces trois personnes en infecte deux autres, il y a déjà neuf personnes qui la transmettront à deux autres personnes. Donc, le troisième jour, il y a déjà 27 personnes infectées. Cela signifie qu’au bout d’une semaine, 2187 personnes auraient covid-19.

Mais voici la chose: Beaucoup de ces gens ne savent même pas qu’ils sont malades. Le coronavirus peut être contagieux même si vous ne présentez pas de symptômes (et cela peut prendre près de deux semaines pour qu’ils se développent). Certains jeunes qui contractent le covid-19 peuvent ne jamais devenir physiquement malades, mais ils peuvent tout de même le transmettre à de nombreux autres.

En fait, les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Ils indiquent que bien que les résultats les plus graves se produisent chez les personnes âgées, les milléniaux ne sont pas immunisés. On estime que 29% des cas de coronavirus dans lesquels l’âge du patient est connu, la fourchette varie entre 20 et 44 ans.

Bien sûr, beaucoup d’entre nous peuvent se débarrasser de cette maladie. Mais des millions de personnes ne le peuvent pas et nous mettons leur vie en danger. Vous avez peut-être touché le serveur sans savoir qu’il souffrait de diabète; la serveuse qui avait une pression artérielle élevée et une mère célibataire de deux enfants, ou le beau garçon qui n’a pas d’assurance maladie.

Ou vous avez rendu visite à votre grand-mère vieillissante, à une amie qui se remet d’une opération ou à une collègue enceinte. Toutes ces personnes sont gravement exposées au risque d’infection, de perdre leur emploi ou même leur vie. Les virus que nous portons actuellement dans notre corps pourraient tuer le leur.

Avec la réplication de la maladie aux États-Unis aussi vite qu’en Italie, dans deux semaines, nous pourrions être là où ils sont maintenant.

La journaliste italienne Mattia Ferraresi a récemment admis: «Beaucoup d’entre nous étaient trop égoïstes pour changer notre comportement. Maintenant, nous sommes enfermés et les gens meurent inutilement. ” Ne laissons pas la crise italienne en vain; apprenons d’eux.

Nous avons démontré que nous avons les compétences en leadership, la connaissance des médias sociaux et l’engagement envers nos amis, notre famille et notre communauté pour conduire des changements de paradigme importants. Cette fois, nous le faisons couché.

Cela signifie prendre la distance sociale au sérieux. Annuler ces plans de sortie avec vos amis, vous éloigner des plages et prendre le temps de faire des activités à la maison.

Oui, c’est nocif. Je comprends. J’aimerais rencontrer un groupe d’amis pour un cours d’exercice ou un dîner dans notre restaurant préféré. Cependant, je ne vais pas le faire, et vous non plus.

Mais bon, avouons-le et disons que vous êtes allé sur une plage bondée et que vous réalisez maintenant que c’était une erreur.

Alors, restez à la maison et brisez la chaîne de contagion. Le sort de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers, se résume à une poignée de décisions individuelles.

Faisons un pacte et nous engageons à prendre nos distances et à protéger ceux qui comptent le plus pour nous. Appelez vos amis et votre famille, regardez vos émissions préférées, hébergez un groupe de livres virtuels ou même faites de nombreuses siestes. Nous reviendrons sur les déjeuners et les concerts une fois que nous aurons pris des mesures, la courbe est abaissée et nous partageons des publications sur les réseaux sociaux sur l’importance d’assurer la sécurité des jeunes.

À bientôt,

Annika

