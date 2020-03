Une ligne de vie pour les gens et la planète

Point de vue par Inge Kaul *

BERLIN (IDN) – Face à la recrudescence du coronavirus, la Journée mondiale de l’eau 2020 peut sembler sans pertinence. Mais le fait est que l’eau est vitale pour la vie sur terre. Elle est inextricablement liée au changement climatique, protégeant la santé et sauvant des vies. L’eau est essentielle pour pratiquer l’hygiène des mains et lutter contre la propagation du COVID-19 et de nombreuses autres maladies infectieuses.

Par conséquent, je suis profondément préoccupé par le niveau relativement faible d’attention et de priorité accordée à l’eau au niveau pratique et politique.

Bien que des progrès importants aient été accomplis dans l’amélioration de l’accès des populations à l’eau potable et aux services d’assainissement, la pénurie d’eau pour environ un quart de la population mondiale est une dure réalité.

Les analystes avertissent que les retombées de la pénurie d’eau peuvent être graves et nombreuses. La production agricole et industrielle, l’exploitation minière et les transports pourraient, par exemple, être perturbés, la croissance économique fléchir, les tensions sociales, les conflits et même la guerre se propager, entraînant à leur tour une augmentation des flux de déplacements internes et de migrations internationales.

Il est important de noter que si certains retombées peuvent «simplement» avoir une portée locale, nationale ou régionale, d’autres le seront dans le monde entier. Il suffit de penser au volume élevé du commerce de l’eau dit virtuel. Environ 40% de l’empreinte hydrique de l’Europe est de l’eau virtuelle, c’est-à-dire de l’eau incorporée dans des produits importés, y compris des produits provenant de pays en situation de stress hydrique.

Le stress hydrique est évidemment un défi mondial. Elle nous concerne tous, les générations humaines actuelles et futures, les animaux et les plantes – la planète entière.

N’est-il pas étrange, par conséquent, que les décideurs politiques ont tendance à traiter l’eau comme, ce que j’appelle, une question de politique de deuxième niveau, c’est-à-dire: comme une bonne (chose) qui compte, car elle est nécessaire pour la production de les résultats politiques, tels que le blé, le maïs, les avocats, les bananes, le coton (y compris les vêtements en coton), le développement urbain et la construction de routes, l’extraction du lithium ou les piscines et autres installations thermales?

L’eau en tant qu’intrant est en forte demande. Beaucoup en ont besoin; et les investisseurs prospectifs ont déjà obtenu des droits d’utilisation de l’eau. Non seulement l’accaparement des terres mais aussi l’accaparement de l’eau pourraient bientôt s’intensifier avec le réchauffement climatique. Mais le réchauffement climatique n’est qu’un des moteurs de la pénurie d’eau en plus de la croissance démographique et des modes de production et de consommation de plus en plus gourmands en eau.

L’eau est également un bien des plus complexes et, surtout, qui n’est disponible qu’en quantité limitée, même si nous gérons son utilisation avec soin. D’autant plus pour le gouverner efficacement et équitablement afin qu’il puisse répondre aux conditions de base à savoir. (i) être là pour tous et (ii) être utilisé de manière durable.

Mais qui est en charge de l’eau aux niveaux national et international? Où le forum intergouvernemental mondial de l’eau est-il mandaté pour traiter l’eau comme une question de politique mondiale à part entière et complexe – une question de premier niveau? Et qui seraient les homologues nationaux de ce forum intergouvernemental mondial sur l’eau?

Mon impression est que nous devons de toute urgence construire une architecture mondiale de l’eau qui traite des différentes facettes nationales et internationales, publiques et privées de l’eau de manière globale et intégrée et est dotée de compétences et de ressources proportionnées au rôle essentiel de l’eau pour la vie sur terre .

Par conséquent, le 22 mars, Journée mondiale de l’eau de cette année, ne nous contentons pas de prononcer de plus belles paroles sur l’eau en tant que droit de l’homme ou que les progrès vers l’ODD 6 devraient être intensifiés et accélérés. Nous avons tout dit auparavant. Passons à la vitesse supérieure et traduisons les mots en actes!

La Journée de l’eau de cette année est le 27! Dans trois ans, nous célébrerons le 30e anniversaire de cette Journée qui a été proclamée en 1992 par l’Assemblée générale des Nations Unies et célébrée pour la première fois en 1993.

Par conséquent, j’appelle les États membres de l’ONU, la société civile et les entreprises à envisager de demander au Secrétaire général de l’ONU de créer une petite commission spéciale sur la sécurité de l’eau.

Il devrait être chargé de tenir des consultations mondiales multi-acteurs et des parties prenantes sur la gouvernance nationale et internationale de l’eau, de faire rapport sur les conclusions à l’automne 2021 afin que les délégations aient suffisamment de temps en 2022 pour se préparer à un débat de haut niveau et à la prise de décision sur une nouvelle architecture de la gouvernance mondiale de l’eau en 2023 – en l’honneur de la 30e Journée mondiale de l’eau.

* Inge Kaul est membre senior de la Hertie School of Governance, Berlin, Allemagne et membre non résident du Center for Global Development, Washington, DC. Elle est conseillère auprès de diverses organisations gouvernementales, multilatérales et à but non lucratif sur les options politiques pour relever les défis mondiaux. Elle a été la première directrice du Bureau du rapport sur le développement humain du PNUD, de 1989 à 1994. [IDN-InDepthNews – 20 March 2020]

Crédit d’image: Journée mondiale de l’eau

IDN est l’agence phare de l’International Press Syndicate.