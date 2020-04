Une liste de tous ceux qui ne recevront pas de test de stimulation du coronavirus

L’un des éléments clés de la première facture de secours aux États-Unis contre les coronavirus était d’envoyer 1 200 $ à tous les Américains.

Malheureusement, tous les Américains ne sont pas admissibles au paiement, ce qui les laisse sans aucune assistance.

Les Américains touchés comprennent les personnes à charge d’âge collégial, les personnes âgées vivant avec des membres de la famille, les bébés nés en 2020 et toute personne qui a gagné 98000 $ ou plus l’année dernière, même si elle a depuis été mise à pied.

À ce stade, vous auriez du mal à trouver quelqu’un qui n’a pas été touché par la nouvelle pandémie de coronavirus. La planète entière s’est arrêtée brutalement alors que les pays tentent d’atténuer la propagation d’un virus hautement contagieux et incroyablement mortel, mais cela a sans surprise mis l’économie mondiale en panne.

Les États-Unis ont mis du temps à rédiger et à adopter une législation pour aider les personnes et les familles qui ont été touchées, mais maintenant que le Families First Coronavirus Response Act a été promulgué par le président Trump, des millions d’Américains attendent avec impatience la livraison de leur paiement de relance pour le coronavirus – 1 200 $ ou plus pour la plupart des gens – mais comme NBC News le détaille dans un article très instructif, tout le monde ne recevra pas de chèque.

Selon NBC News, ce sont les groupes qui ne se qualifient pas pour le test de stimulation du coronavirus:

17 ans et étudiants: Alors que les parents recevront un chèque de 500 $ par enfant de moins de 17 ans, la plupart des jeunes adultes d’âge universitaire sont considérés par leurs parents comme des personnes à charge et ne seront pas éligibles.

Personnes handicapées prises en charge par la famille: Si vous recevez des prestations d’invalidité de la Social Security Administration ou d’Anciens Combattants Canada, vous avez droit à un contrôle de relance, mais pas si vous êtes considéré comme une personne à charge.

Aînés soutenus par la famille: Comme pour les situations ci-dessus, les personnes âgées qui sont revendiquées comme personnes à charge par un membre de leur famille qui les soutient ne recevront pas de chèques cette année.

Immigrants sans numéro de sécurité sociale: Vous n’avez pas besoin d’être citoyen américain pour obtenir un chèque, mais vous aurez besoin d’un numéro de sécurité sociale. Sinon, vous n’avez pas de chance.

Les bébés nés cette année: Le paiement de 500 $ pour les enfants de moins de 17 ans est basé sur les taxes de 2019, ce qui signifie que si vous avez eu un bébé récemment, vous pourriez ne pas voir cet argent supplémentaire bien plus tard.

Quiconque a gagné plus de 98 000 $ l’an dernier: Pour ceux qui ont gagné plus de 75000 $ en 2019, la taille de votre chèque diminuera jusqu’à ce que vous atteigniez 98000 $, date à laquelle vous n’en recevrez pas du tout. Malheureusement, si vous avez perdu votre emploi récemment, vous n’obtiendrez toujours pas de chèque, mais vous obtiendrez un crédit l’année prochaine.

Parents qui partagent la garde: Si vous partagez la garde de vos enfants avec quelqu’un d’autre et que vous n’avez pas réclamé vos enfants sur vos impôts cette année, vous n’aurez pas d’argent supplémentaire pour eux.

Couples divorcés / séparés: Si vous avez déposé des déclarations de revenus auprès d’une personne en 2019, mais que vous vous êtes depuis séparé de cette personne, un paiement pouvant atteindre 2400 $ sera déposé dans le compte utilisé pour le dernier remboursement de taxes.

Personnes avec pension alimentaire pour enfant non rémunérée: Si vous avez des paiements de pension alimentaire pour enfants en souffrance, le montant que vous devez peut être prélevé sur votre chèque de stimulation du coronavirus.

Le Congrès et le président ont déclaré à plusieurs reprises que le projet de loi de relance de 2 billions de dollars ne serait pas le dernier projet de loi adopté pour aider les particuliers, les familles et les entreprises à survivre à cette période incertaine, mais il est clair qu’un large pourcentage de la population a gagné ” t ne recevez aucune aide du premier projet de loi majeur.

