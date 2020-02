Une menace imminente de coronavirus aux États-Unis renforce le dossier de l’assurance-maladie pour tous et des congés de maladie payés universels

“Les sceptiques peuvent prétendre que notre nation ne peut pas se permettre d’offrir Medicare pour tous, mais il est de plus en plus probable que nous sommes sur le point de découvrir à quel point notre système actuel est vraiment coûteux.”

Par Julia Conley, rédactrice – Common Dreams

L’épidémie mondiale de coronavirus qui menace également les États-Unis – et l’effort largement critiqué de l’administration Trump pour y faire face – offre aux défenseurs des congés de maladie payés et de Medicare for All l’occasion de faire valoir que ces programmes sociaux universels ne sont pas seulement moralement juste, mais servirait également une fonction clé de santé publique.

Le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.) Était parmi ceux qui ont suggéré mercredi qu’un système d’assurance-maladie pour tous – faussement rejeté par les républicains et les démocrates d’entreprise comme prohibitif et irréaliste – pourrait permettre à tous les Américains de voir un médecin s’ils développent le symptômes pseudo-grippaux associés au coronavirus, officiellement connu sous le nom de COVID-19.

“Je ne peux pas vous dire combien de fois les personnes qui manipulent votre nourriture – qui sont déjà surchargées de travail et sous-payées – se présentent malades au travail parce que notre pays refuse de garantir les soins de santé ou les congés de maladie payés.”

-Représentant. Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) “Permettez-moi d’être clair: il n’a jamais été aussi important de garantir enfin les soins de santé en tant que droit humain en adoptant l’assurance-maladie pour tous”, a déclaré Sanders dans un communiqué dénonçant le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar. pour avoir refusé de garantir qu’un vaccin contre la maladie serait abordable pour tous les Américains.

Un certain nombre de critiques sur les médias sociaux ont écrit que l’épidémie – dans laquelle au moins 60 Américains ont jusqu’à présent contracté la maladie respiratoire et plus de 82 000 personnes dans le monde – devrait amener tout sceptique de Medicare for All à reconsidérer sa position selon laquelle le gouvernement ne devrait pas garantir soins de santé à tous les Américains qui seraient gratuits au point de livraison, comme c’est le cas dans la plupart des pays industrialisés.

“La propagation du coronavirus est l’un des cas les plus solides pour expliquer pourquoi nous avons un besoin urgent de Medicare for All”, a tweeté le représentant Mark Pocan. “Si les gens n’ont pas les moyens de se faire tester ou traiter, comment gérer la propagation de la maladie?”

La propagation du coronavirus est l’un des cas les plus solides pour lesquels nous avons un besoin urgent de #MedicareForAll.

Si les gens ne peuvent pas se faire tester ou traiter, comment gérer la propagation de la maladie?

Un an après son lancement, nous avons plus que jamais besoin de # M4A. https://t.co/lIcO7KZ7Ex

– Représentant Mark Pocan (@repmarkpocan) 27 février 2020

«Si vous êtes sceptique quant à l’assurance-maladie pour tous, essayez ceci. Prenez note aujourd’hui des personnes qui se trouvent à une distance infectieuse de vous », a écrit l’auteur et contributeur MSNBC Anand Giridharadas. «Êtes-vous convaincu qu’ils ont tous accès aux soins dont ils ont besoin pour être en bonne santé et vous garder en bonne santé?»

Si vous êtes sceptique quant à Medicare for All, essayez ceci.

Prenez note aujourd’hui des personnes qui se trouvent à une distance infectieuse de vous. Êtes-vous convaincu qu’ils ont tous accès aux soins dont ils ont besoin pour être en bonne santé – et vous garder en bonne santé?

Sinon, s’intéresser à ce qui changerait cela.

– Anand Giridharadas (@AnandWrites) 27 février 2020

«Le coronavirus montre clairement ce qui s’est passé depuis le début», a ajouté Giridharadas. «Votre santé est aussi sûre que celle de la personne la moins assurée et la moins soignée de votre société. Cela dépendra de la hauteur du sol et non du plafond. »

Dans la même veine, Matthew Yglesias de Vox a tweeté: «Il semble que même si vous avez personnellement un régime d’assurance maladie très solide, il pourrait être avantageux de vivre dans une société où d’autres personnes pourraient faire vérifier et traiter leurs symptômes de coronavirus. sans crainte, ils risqueraient la faillite. »

Même les personnes qui ont une assurance maladie basée sur l’employeur sont susceptibles de ne pas voir un médecin si elles se sentent malades, a déclaré Sarah Kliff, journaliste au New York Times, en particulier au début de l’année lorsque les gens n’ont probablement pas respecté leur franchise d’assurance, ce qui permet à leur couverture de coup de pied dans.

«Nous avons beaucoup de recherches universitaires montrant que des franchises élevées rendent les patients réticents à demander des soins, même lorsqu’ils en ont besoin», a tweeté Kliff.

Un obstacle typiquement américain dans la lutte contre #COVID ー 19: les patients sont confrontés à des franchises d’assurance élevées en début d’année civile.

Nous avons beaucoup de recherches universitaires montrant que les franchises élevées rendent les patients réticents à demander des soins, même lorsqu’ils en ont besoin. https://t.co/iKu3JBiEeW

– Sarah Kliff (@sarahkliff) 27 février 2020

Comme la chroniqueuse Helaine Olen l’a écrit mercredi dans le Washington Post, la Kaiser Family Foundation (KFF) rapporte que plus de la moitié des Américains ayant une assurance employeur ont une franchise d’au moins 1000 $. Pour les personnes qui souscrivent une assurance via le marché de la Loi sur les soins abordables (ACA), la franchise moyenne est d’environ 4 000 $.

“Les virus et les maladies infectieuses ne vérifient pas vos franchises, le co-paiement et l’accès au réseau avant qu’ils ne frappent”, a écrit Olen. “Les sceptiques peuvent prétendre que notre nation ne peut pas se permettre d’offrir Medicare pour tous, mais il est de plus en plus probable que nous sommes sur le point de découvrir à quel point notre système actuel est vraiment coûteux.”

Parce que de nombreux Américains ont tendance à ignorer leurs symptômes pour éviter une facture médicale coûteuse, des millions de personnes vont probablement travailler même si elles se sentent malades, ce qui rend la propagation du coronavirus encore plus probable.

Alors que d’autres pays industrialisés exigent que les employeurs offrent un large éventail de congés de maladie payés, tous les pays dans une étude réalisée en 2009 par le Center for Economic and Policy Research (CEPR) offrant au moins neuf jours avec plein salaire, les États-Unis n’exigent aucun salaire congés de maladie pour les travailleurs.

En moyenne, les Américains qui ont payé des jours de maladie ont droit à un maximum de sept jours par an, selon le Bureau of Labor Statistics. Cependant, près de quatre travailleurs sur 10, soit 43,5 millions de personnes, ne bénéficient d’aucun congé de maladie payé.

Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.), une ardente défenseure de Medicare for All et d’une politique nationale de congés de maladie payés, a tweeté que de nombreuses personnes dans le secteur des services, où elle travaillait avant de prendre ses fonctions, viennent travailler malades en raison au manque de congés payés.

J’avais l’habitude de travailler dans l’industrie alimentaire.

Je ne peux pas vous dire combien de fois les personnes qui manipulent votre nourriture – qui sont déjà surmenées et sous-payées – se présentent malades au travail parce que notre pays refuse de garantir les soins de santé ou les congés de maladie payés.

Nous avons besoin de #MedicareForAll.

– Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 25 février 2020

Beaucoup d’Américains sont les plus susceptibles d’ignorer les symptômes qui, selon eux, manquent à la fois d’un congé de maladie payé et d’une assurance maladie qui leur permettrait de se faire dépister et de traiter le coronavirus, ainsi que d’une assurance chômage ou d’une autre assistance s’ils sont incapables de travailler, ancien Labour Le secrétaire Robert Reich a écrit.

“En d’autres termes, la plupart des Américains” vivent dans des circonstances qui inciteraient à ignorer leurs symptômes et potentiellement à propager leur maladie, a-t-il tweeté.

Les personnes les plus susceptibles d’ignorer les symptômes de la grippe (ou du coronavirus) et de continuer à travailler manquent:

1. arrêt de travail,

2. une bonne assurance maladie,

3. l’assurance chômage, ou

4. éligibilité aux coupons alimentaires, à Medicaid ou à l’aide publique, sauf s’ils fonctionnent.

En d’autres termes, la plupart des Américains.

– Robert Reich (@RBReich) 27 février 2020

«Medicare for All est généralement présenté comme un argument moral», a écrit Olen. “Mais cette situation n’est pas simplement immorale – elle laisse également les États-Unis dans une position très défavorable en matière de lutte contre les pandémies mondiales.”