une mise en quarantaine précoce peut conduire à une «poussée mortelle»

Juste au moment où dans certains pays des voix s’élèvent pour demander que les restrictions à la circulation de leurs citoyens soient assouplies, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde ce vendredi (10.04.2020) sur les conséquences qu’aurait une levée trop rapide des confinements, ce qui pourrait conduire à une “poussée mortelle” du nouveau coronavirus.

Pour l’OMS, l’élimination de la quarantaine doit être effectuée de manière progressive et contrôlée, car la phase de descente dans les cas “peut être aussi dangereuse que la phase de montée si elle n’est pas gérée correctement”. L’entité a soutenu que “certains pays planifient déjà la transition des détentions (…), mais le faire trop rapidement peut entraîner une résurgence mortelle” des cas.

Pour le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, les pays qui lèvent les quarantaines doivent au préalable garantir la mise en œuvre de mesures préventives sur les lieux de travail et dans les écoles, ainsi qu’un contrôle attentif des éventuels cas importés. En outre, il a appelé les pays à tenir les citoyens responsables. “Chaque individu a un rôle à jouer pour vaincre la pandémie”, a insisté Tedros.

Série de mesures

L’OMS consulte les pays touchés pour élaborer des stratégies visant à lever progressivement et en toute sécurité les mesures de confinement. Pour cela, six conditions doivent être remplies: contrôler la transmission du virus, garantir la disponibilité de la santé et des soins publics, minimiser les risques dans les environnements exposés; mettre en œuvre des mesures de prévention; contrôler le risque de cas importés et, enfin, tenir la population responsable.

Tedros a également annoncé qu’au moins 280 millions de dollars seront nécessaires pour démarrer le plan d’approvisionnement en matériel médical que l’organisation a lancé cette semaine en collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM). “Chaque mois, nous devrons transporter au moins 100 millions de masques et gants médicaux, 25 millions de respirateurs, des combinaisons de protection et des visières et 2,5 millions de tests de diagnostic”, a-t-il expliqué.

DZC (EFE, .)