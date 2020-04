Une mutinerie au poste d’immigration se termine par un mort et quatre blessés – . Miami (51)

VILLAHERMOSA – Les autorités mexicaines ont confirmé mercredi la mort d’un Guatémaltèque de 42 ans à l’intérieur d’une station migratoire située à Tenosique, dans l’État mexicain du sud-est de Tabasco, après un incendie et une tentative d’émeute qui a également fait quatre blessés.

Héctor Barrientos Dardón, le défunt ayant été identifié, a quitté son pays pour demander la protection du gouvernement mexicain.

Le Centraméricain aurait été libéré du centre à environ deux jours de sa demande d’asile, mais il est mort d’étouffement après qu’un incendie s’est déclaré lorsqu’un groupe de migrants a protesté contre les conditions dans lesquelles ils se trouvaient.

“Une personne est morte d’étouffement. Il a inhalé des gaz toxiques et quatre autres ont été transférés sérieusement. Il y en avait d’autres en état d’ébriété, mais pas sérieusement”, a rapporté Jorge Mier y Terán, directeur de la protection civile de Tabasco.

Selon Rubén Figueroa, un activiste du Mouvement des migrants méso-américains, les détenus de la station de migration de Tenosique se sont mutinés par crainte d’infections massives du coronavirus SARS-CoV-2.

L’émeute a eu lieu mardi soir vers 20 heures. Heure locale lorsqu’un groupe a mis le feu à des nattes et des draps qui criaient pour être libérés. Les migrants ont rapporté que des agents de l’Institut national des migrations (INM) et la police municipale les avaient empêchés de partir lorsqu’ils ont été pris sous la menace des flammes.

Cette même semaine, des dizaines de migrants qui se trouvent dans la station d’immigration du Chiapas se sont révoltés pour exiger qu’ils soient rapatriés dans leur pays par crainte de la propagation de COVID-19.

“Nous étions en train de terminer le dîner quand nous avons vu la fumée de la cellule âgée qui sortait, alors nous avons cassé les portes parce que la police ne nous l’a pas ouvert. Nous avons cassé les portes pour sortir et nous débarrasser de la mort, et nous avons réussi à sortir sains et saufs de la rue”, a déclaré Jeremías. Manuel Abraham Gómez, un autre migrant témoin de ce qui s’est passé, selon une vidéo.

Une heure après l’événement, les pompiers et les sauveteurs ont contrôlé l’urgence. En outre, deux abris ont été créés à Tenosique pour desservir les Centraméricains, tandis que la Garde nationale et la police d’État ont bouclé la zone et protégé les installations.

L’événement a causé beaucoup de confusion et dans les premiers moments, il a été question de deux morts.

Les migrants en attente d’asile des camps de Matamoros craignent pour leur santé face à la crise provoquée par le coronavirus.

Pour le moment, l’Institut national des migrations (INM) n’a pas statué sur l’événement.

LES ORGANISMES REGRENT LA MORT

Les bureaux au Mexique du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (ONU) -DH) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont pleuré la mort.

En outre, ils ont appelé les autorités compétentes à enquêter et à clarifier les événements malheureux survenus à Tenosique.

Dans au moins huit villes frontalières, certaines avec des taux de violence élevés comme Ciudad Juárez et Matamoros, au cours de ces mois, plus de 60 000 personnes ont attendu leur tour devant un tribunal américain, souvent dans une situation très précaire.

Après les événements, le personnel du HCR à Tenosique s’est rendu au poste d’immigration et a organisé le transfert de 42 demandeurs d’asile vers un refuge, d’où ils peuvent poursuivre leur procédure devant la Commission mexicaine d’assistance aux réfugiés (COMAR).

Les agences ont estimé que, dans le contexte actuel en raison de la pandémie de COVID-19, il est essentiel que toutes les institutions dédiées à la sécurité des personnes agissent conformément aux normes les plus élevées en matière de droits de l’homme, ce qui contribuera à limiter les risques. des infections.

Le Mexique enregistre officiellement 1378 cas et 37 décès dus au COVID-19, une maladie causée par l’agent pathogène du SRAS-CoV-2, et a déclaré une urgence sanitaire plus tôt dans la semaine, forçant les activités économiques non essentielles à cesser.

Bien que la quarantaine ne soit pas obligatoire afin de ne pas affecter les millions de personnes employées dans le travail informel.

À la mi-janvier, des milliers de Centraméricains ont commencé une caravane pour rejoindre les États-Unis et sont arrivés à la frontière Guatemala-Mexique quelques jours plus tard.

La Garde nationale arrête le passage de la caravane des migrants.

Au moins 1 000 personnes au moins entraient régulièrement dans le pays et étaient emmenées dans des postes d’immigration. Bien que leur statut d’asile ou leur offre d’emploi fassent l’objet d’une évaluation, les autorités de l’immigration ont reconnu que la plupart seraient expulsées.

Quelques jours plus tard, des milliers de migrants sont entrés au Mexique de façon irrégulière en traversant le fleuve Suchiate, mais ont été retenus par la Garde nationale, qui les a contraints de retourner au Guatemala ou les ont détenus.

