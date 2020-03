Une nouvelle combinaison de médicaments contre la leucémie myéloïde aiguë | En vedette

Des chercheurs de la Cima et de la Faculté des sciences de l’Université de Navarre ont identifié un nouveau mécanisme moléculaire impliqué dans le développement de la leucémie myéloïde aiguë, ce qui les amène à proposer une combinaison de médicaments qui pourraient être utiles pour traiter 30% des patients. avec cette leucémie.

La leucémie myéloïde aiguë est une maladie très agressive dans laquelle les cellules prolifèrent anormalement, envahissent la moelle osseuse et interfèrent avec la production de cellules sanguines normales, expliquent-elles dans un communiqué, indiquant qu’il s’agit du type de la leucémie aiguë la plus courante chez l’adulte et celle au pire pronostic.