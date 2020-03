Une nouvelle concentration sur la Plaza Italia clôt une semaine mouvementée au Chili | Monde

Comme cela se produit tous les vendredis depuis l’éclatement de la grave crise sociale au Chili, des centaines de personnes se sont rassemblées sur la Plaza Italia pour protester contre le gouvernement et les inégalités et faire leurs adieux à une semaine marquée par la grève féministe et les manifestations étudiantes après le début des cours.

Avec des tambours et des casseroles, les manifestants ont chanté différentes chansons qui sont devenues des symboles pendant l’épidémie, telles que “Le peuple uni ne sera jamais vaincu”, “Le Chili s’est réveillé” ou “La danse de ceux qui restent”, par Los Prisioneros.