Une ONG demande au Mexique de libérer les migrants détenus pour éviter les infections – . Miami (51)

MEXIQUE – Le Mexique devrait immédiatement libérer les migrants qui ne peuvent pas être expulsés dans le contexte de la pandémie afin de réduire leur risque de contagion dans les centres de détention, a déclaré mardi l’association Human Rights Watch (HRW).

“Des milliers de migrants sont détenus au Mexique dans des conditions inhumaines et insalubres, au milieu d’une pandémie mondiale”, a déclaré José Miguel Vivanco, directeur de HRW pour les Amériques.

L’organisation a soutenu que la libération serait conforme aux normes internationales des droits de l’homme et cruciale étant donné le risque de contagion dans les centres de détention qui ne sont pas en mesure d’empêcher la propagation du virus, a déclaré HRW dans un communiqué.

En mars, des manifestations de migrants ont été enregistrées dans les centres de détention pour exiger leur libération par crainte de surpeuplement et de conditions insalubres dans ces lieux, a indiqué l’organisation.

Au cours de ces manifestations, au moins un décès et des dizaines de blessés ont été enregistrés, et les migrants ont signalé que les agents de sécurité mexicains avaient fait un usage excessif de la force.

Francisco García Cabeza de Vaca, gouverneur de Tamaulipas, a déclaré que les conditions de logement précaires des migrants augmentent le risque de contagion.

“Il est absolument impératif que le gouvernement mexicain agisse immédiatement pour libérer ou trouver des alternatives à la détention pour tous les migrants vers lesquels il ne peut pas être rapatrié, du moins pendant la durée de la pandémie de COVID-19”, a déclaré Vivanco.

Selon les données de l’Institut national des migrations du Mexique, les centres de détention du pays comptent quelque 4 000 migrants, dont environ 2 600 sont des citoyens du Honduras et du Salvador.

Ces migrants ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays en raison de la fermeture des frontières, ce qui signifie qu ‘”ils sont détenus arbitrairement sans but légitime” en violation ouverte du droit international, a déclaré l’organisation.

Le Honduras a fermé ses frontières le 15 mars et El Salvador l’a fait deux jours plus tard, pour empêcher la propagation de la pandémie de COVID-19 dans ces pays.

Cette même semaine, des dizaines de migrants qui se trouvent dans la station d’immigration du Chiapas se sont révoltés pour exiger qu’ils soient rapatriés dans leur pays par crainte de la propagation de COVID-19.

HRW a souligné que la détention administrative d’un migrant est une mesure exceptionnelle de dernier recours et devrait être de la durée la plus courte possible et uniquement si l’expulsion imminente est justifiée dans un but légitime, selon le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire.

L’association de défense des droits humains a confirmé que “les conditions malsaines et les soins médicaux inadéquats dans les centres de détention des migrants mexicains ont été largement documentés”.

Dans des conditions d’espaces communs, de salles de bain partagées, il est presque impossible de mettre en œuvre des mesures de distanciation pour prévenir une épidémie de COVID-19, a indiqué l’association.

Il a fait valoir que le président mexicain ne peut pas soutenir que son gouvernement respecte les droits de l’homme des migrants et que, en même temps, des mesures sont appliquées qui violent les obligations légales assumées par le Mexique de protéger les droits des migrants.

