Une ouverture prudente et révisable commence en Europe | La société

L’Europe a été pendant des semaines au centre de la pandémie de coronavirus, mais la contagion ralentit et de nombreux pays ont déjà commencé à appliquer ou à planifier un retour progressif et prudent à la normalité, sujet à révision si la situation change.

L’ALLEMAGNE OUVRE LA MAIN, MAIS MERKEL DEMANDE DE LA ATTENTION

Ainsi, l’Allemagne autorise aujourd’hui, lundi, l’ouverture de magasins de moins de 800 mètres carrés, ainsi que certaines industries, tout en maintenant dans tous les cas des mesures de distance et de protection.

Mercredi dernier, le gouvernement central et les États fédéraux se sont mis d’accord sur ces premières étapes. Les “Länder”, compétents en la matière, sont ceux qui précisent les orientations générales convenues, en fonction de leurs intérêts, besoins et effets de la pandémie sur leur territoire.

Les écoles reprendront les cours à partir du 4 mai, mais progressivement. Les lieux de culte restent fermés.

Les restaurants et hôtels seront fermés pour le moment dans tout le pays.

Les mesures de distanciation sociale persisteront dans toute l’Allemagne au moins jusqu’au 3 mai et les grands événements publics seront interdits jusqu’au 31 août au moins.

Cependant, la chancelière allemande Angela Merkel a souligné aujourd’hui que l’assouplissement excessif des restrictions pourrait “compromettre les premiers succès”. “J’ai l’impression qu’une discussion a commencé mercredi dernier qui suggère une sécurité qui n’existe pas encore”, Merkel a déclaré aujourd’hui lors d’une conférence de presse.

Le gouvernement allemand, a-t-il ajouté, agira “pas à pas” et “lentement”, par précaution, et analysera ses conséquences. “Les effets de l’ouverture du magasin commencée aujourd’hui seront visibles dans 14 jours. C’est ce qui rend la situation difficile”, a indiqué le ministre des Affaires étrangères.

EN ESPAGNE LES ENFANTS SERONT EN MESURE DE SORTIR

L’Espagne, l’un des pays les plus touchés par le virus, a annoncé des mesures visant à assouplir le confinement appliqué depuis le 14 mars, mais avec une grande prudence. Le retour à la normalité, insiste le gouvernement, sera ordonné, progressif et à mesure que l’épidémie évoluera, car l’état d’alerte durera au moins jusqu’au 9 mai.

Cependant, le chef de l’exécutif, le socialiste Pedro Sánchez, a annoncé samedi dernier que les enfants de moins de 12 ans pouvaient sortir brièvement dans la rue à partir du 27 avril, accompagnés d’un adulte et avec prudence, sans toutefois donner plus de détails.

Sánchez a fait valoir que les résultats obtenus pour contenir l’épidémie sont encore “insuffisants et, surtout, fragiles”, de sorte qu’ils ne peuvent pas être menacés par des décisions hâtives.

Il a avancé que la désescalade se fera de manière inégale ou “asymétrique” en fonction de l’évolution de la maladie dans chaque partie du pays.

Le directeur du Centre des alertes et des urgences sanitaires, Fernando Simón, a précisé ce lundi que les enfants ne seront pas autorisés à jouer ou à rejoindre d’autres personnes, mais qu’ils seront “contrôlés d’une manière ou d’une autre”.

À son avis, il est “raisonnable” que cette mesure et d’autres mesures de relaxation soient prises en compte au fur et à mesure que des objectifs sont atteints, tels que la pratique individuelle de sports de plein air.

Vendredi, la ministre du Travail, Yolanda Díaz, a expliqué que le gouvernement étudie une reprise de l’activité en deux temps: “Une qui couvrira les secteurs productifs jusqu’à l’été et une autre qui durera jusqu’à la fin de l’année” et qui affecterait le tourisme , culture ou loisirs.

LA FRANCE PRÉPARE L’OUVERTURE DES CENTRES ÉDUCATIFS

En France, la sortie de l’enfermement est prévue à partir du 11 mai, date à partir de laquelle les centres éducatifs seront rouverts, à l’exception des centres universitaires, mais de manière très progressive et avec des modalités qui seront connues d’ici à fin avril.

Le Premier ministre Édouard Philippe a également annoncé que d’ici le 11 mai, il y aura des masques non chirurgicaux pour toute la population, bien que leur utilisation ne soit pas obligatoire, ajoutant qu’ils espèrent pouvoir effectuer 500000 tests sérologiques hebdomadaires après la fin de l’accouchement.

Le président, Emmanuel Macron, avait déjà prévenu il y a une semaine que les entreprises telles que les bars, cafés, restaurants, hôtels, cinémas ou salles de spectacle ne pourraient pas reprendre leurs activités le 11 mai. Des festivals ou des événements à forte concentration de public ne peuvent pas non plus avoir lieu jusqu’à la mi-juillet au moins.

L’ITALIE PRÉPARE UNE OUVERTURE GRADUELLE ET SÉCURITAIRE

En Italie, premier pays à avoir subi la pandémie et décrété des confinements en Europe, le gouvernement prépare la réouverture progressive du pays à partir du 3 mai, mais il n’y a toujours pas de disposition claire.

On sait que la soi-disant “Phase 2” sera progressive et qu’il s’agira d’un “programme national de reprise d’une bonne partie des activités productives dans des conditions de sécurité maximale”, mais on ignore si elle sera appliquée en premier dans certaines régions avec moins de cas et plus tard étendu à l’ensemble du pays. Quelque chose que les régions du Nord ont déjà critiqué, celles les plus touchées par la pandémie, mais les plus importantes au niveau industriel.

Pour l’instant, le gouvernement a autorisé en plus des activités essentielles d’autres sociétés telles que les librairies, les papeteries, les magasins de vêtements pour enfants ou la gestion du bois.

Cependant, plus de 100 000 entreprises non essentielles sont celles qui, grâce aux permis accordés par les délégations gouvernementales respectives et présentant un plan de sécurité et des accords avec les syndicats, ont pu poursuivre leur activité

Pour le moment, le gouvernement a lancé un appel d’offres pour l’entreprise qui sera chargée de produire les tests sérologiques, qui seront effectués dans un premier temps sur un échantillon de 150 000 personnes, et l’application mobile qui permettra de suivre les contacts des personnes est également en cours. positif diagnostiqué.

LA DÉCONTINFINATION EST DÉJÀ EN COURS EN AUTRICHE

L’Autriche est l’un des pays qui a des plans très avancés de déconfinement. Là

le gouvernement des conservateurs et des écologistes a présenté au début du mois une feuille de route vers une “nouvelle normalité”, avec l’ouverture progressive des magasins et l’approbation d’autres activités.

Cet assouplissement des mesures va de pair avec l’interdiction des foules importantes et l’exigence de garder la distance et l’utilisation de masques dans les espaces intérieurs et dans les transports publics.

Mardi dernier, le 14, tous les magasins de moins de 400m2 ont été rouverts, comme les librairies et les magasins de vêtements, ainsi que tous les espaces dédiés au bricolage et au jardinage. Les grands magasins rouvriront leurs portes début mai.

Des ateliers et des lave-autos peuvent également fonctionner, mais pas des gymnases ou des établissements d’accueil, dont la situation sera étudiée ultérieurement.

L’Autriche a interdit les grands événements publics jusqu’au 31 août, tout en donnant le feu vert à la réouverture des musées, des bibliothèques et des cinémas en plein air à partir de la mi-mai.

Les musées d’État ont décidé de ne pas rouvrir avant le 1er juillet pour des raisons financières, car un grand nombre de visiteurs n’est pas attendu.

Les hôpitaux et les consultations médicales ont commencé à prendre les premières mesures pour retrouver peu de fonctions normales, après avoir annulé toutes les opérations, les traitements et les consultations non urgentes.

Les 12 équipes de football de première division ont repris l’entraînement la semaine dernière, en groupes de six joueurs maximum, dans le but de poursuivre la compétition dans les semaines à venir, mais sans public.

Également à partir du 1er mai, toutes les installations pour les sports amateurs de plein air rouvriront avec des règles spéciales pour éviter les infections.

En Europe centrale également, la République tchèque a opté pour un modèle progressif d’assouplissement des restrictions.

Ce lundi ouvre la première étape du calendrier des fausses couches, avec cinq phases au total, et qui se termine le 8 juin, avec la pratique de retour à la normale dans le pays, à l’exception du secteur scolaire, qui ne devrait pas recommencer avant année académique 2020-21.

Aujourd’hui, les marchés de rue, les magasins de véhicules, les petits magasins pour les professionnels, les centres d’entraînement en plein air pour les athlètes professionnels sans public et les mariages jusqu’à 15 personnes sont rouverts.

La réouverture sans contrôles aux frontières n’est pas prévue dans un an, tandis que les Tchèques attendent des accords bilatéraux pour rétablir le transit touristique avec la Slovaquie et des liaisons aériennes avec des pays comme la Croatie, une destination de vacances majeure.

En Pologne, les parcs et les forêts sont rouverts au public à partir de lundi et les limitations sur le nombre de clients pouvant accéder aux magasins sont supprimées. Mais les écoles resteront fermées.

L’obligation de porter un masque dans les espaces publics et des gants en plastique jetables dans les magasins d’alimentation restera en vigueur.

LES PAYS DU NORD CONTINUENT D’AVANCER À L’OUVERTURE

Un retour à la vie sociale progresse également en Europe du Nord. Aujourd’hui, de petits établissements, coiffeurs et auto-écoles rouvrent au Danemark, après un accord entre le gouvernement et tous les partis avec représentation parlementaire.

L’Exécutif a rencontré des organisations sectorielles et syndicales pour tracer les contours d’une “réouverture responsable”. Les tribunaux rouvriront dans une semaine.

Mercredi dernier, les écoles et les jardins d’enfants ont commencé à rouvrir par étapes. Les cafétérias et les restaurants sont toujours fermés, bien que la nourriture puisse être commandée à la maison.

La Suède n’a fermé ni crèches ni écoles (elle fait des instituts et des universités) et maintient les bars et restaurants ouverts avec restrictions, bien qu’elle ait interdit les concentrations de plus de 50 personnes. Malgré une approche plus détendue que celle de ses voisins, elle a amendé la loi pour permettre au pouvoir exécutif, si nécessaire, de fermer les ports, aéroports, gares, centres commerciaux et restaurants.

En Norvège, les crèches ont rouvert lundi et les écoles devraient reprendre les cours dans une semaine. Certains magasins ont également ouvert leurs portes ce lundi.

Les grands événements sportifs et culturels sont interdits jusqu’au 15 juin et en mai, il sera décidé quoi faire pour le reste de l’été.

Les restrictions qui affectent la fermeture d’établissements tels que les bars et les restaurants et l’interdiction des concentrations de plus de cinq personnes demeurent.

Les écoles et les lieux de divertissement restent fermés en Finlande, mais pas les magasins, qui n’ont pas été restreints tout au long de la pandémie.

Mercredi dernier, la période d’isolement de trois semaines de la région d’Helsinki a été levée.

La Suisse

Les mesures visant à stopper la propagation du coronavirus seront progressivement réduites sur l’ensemble du territoire national à partir du 27 avril.

À partir de cette date, les hôpitaux, cabinets de médecins, dentistes et physiothérapeutes pourront reprendre leurs activités normales, tandis que certaines entreprises pourraient rouvrir, ainsi que les coiffeurs, les espaces de massage, les tatouages ​​et les instituts de beauté, à condition de garantir la sécurité des vos clients et employés.

Ils pourront aussi retourner travailler les centres de bricolaje, les magasins d’articles de jardinage et les fleuristes.

Les supermarchés, qui ne peuvent actuellement vendre que des denrées alimentaires et des produits de première nécessité, pourront rouvrir l’intégralité de leur espace de vente.

Depuis le 27 également, les personnes n’appartenant pas aux proches parents d’un défunt peuvent également assister aux funérailles.

Si la situation le permet, le 11 mai les écoles, tous les commerces et marchés rouvriront.

Le 8 juin, ce sera le tour des établissements d’enseignement professionnel, des musées, des bibliothèques, des jardins botaniques et des zoos.

LES PAYS-BAS PRÉPARENT UNE NOUVELLE NORMALITÉ

Le gouvernement néerlandais décidera ce mardi de prolonger sa version actuelle du confinement au-delà du 28 avril, dans lequel il est autorisé à sortir en gardant la distance de 1,5 mètre et l’état d’alarme n’est pas décrété.

Il annoncera également s’il rouvre des écoles ou s’il est encore tôt pour commencer une désescalade des mesures.

En tout état de cause, le Premier ministre Mark Rutte a souligné que la “nouvelle normale sera la distance du mètre et demi” dans la rue, et qu’il ne s’attend pas à ce qu’un assouplissement des mesures actuelles implique un retour à la réalité avant la pandémie. .

Environ 44% des Néerlandais travaillent maintenant à domicile et la population en général a réduit ses voyages à l’étranger en raison des alertes.

À l’heure actuelle, l’ensemble du secteur du tourisme et des loisirs est au chômage, comme les restaurants, les discothèques, les musées, les coiffeurs et les maisons closes, tandis que les grands événements, conférences, foires et matchs de football, dans lesquels la concentration de personnes est importante, se poursuivront. interdite jusqu’au 1er juin au moins.

GRÈCE GARDER LES CAMPS DE RÉFUGIÉS FERMÉS

Dans l’un des pays les moins touchés par le virus, la Grèce, où les mesures de prévention et de confinement prises par le gouvernement sont très célébrées en raison du faible nombre d’infections, il est prévu que la semaine prochaine, une fois le risque que le Les Grecs se déplacent pour les vacances de la Semaine Sainte orthodoxe, qui se sont terminées hier, des mesures concrètes de non-confinement sont annoncées.

Cependant, le gouvernement a déjà averti que les écoles et les camps de réfugiés resteront fermés jusqu’au 10 mai au moins.

En Albanie, des centaines d’activités productives et commerciales ont pu reprendre leurs activités aujourd’hui, après 40 jours d’emprisonnement sévère pendant lesquels les délinquants ont été condamnés à de lourdes peines de prison.

Les écoles, les transports publics, ainsi que les bars et restaurants resteront fermés pour le moment.

Le terrible manque de lits et de fournitures hospitalières dans le pays a poussé le gouvernement à prendre des mesures exemplaires sur le continent européen avant même leur mort et les infections et les décès ont été déduits.

LE PORTUGAL OUVRE SA RÉOUVERTURE PAR RÉGION OU PAR ÂGE

La pandémie au Portugal, qui doit commencer à assouplir les restrictions sur les coronavirus le 2 mai, date à laquelle prendra fin la deuxième prolongation de son état d’urgence, a également touché moins.

Les plans ne sont pas encore complètement finalisés et dépendront des données collectées fin avril, a averti le gouvernement d’António Costa, qui envisage diverses possibilités et a même suggéré différentes réouvertures par région et même par âge.

En attendant que le plan prenne forme, le Premier ministre a avancé que les magasins de quartier et les coiffeurs ouvriraient en premier.

Plus tard, d’autres secteurs du travail, non spécifiés, pourraient arriver, bien qu’il soit indiqué qu’en tout état de cause, il faudrait prévoir d’éviter les concentrations de personnel dans les bureaux, et le télétravail sera maintenu chaque fois que possible.

L’ouverture progressive des crèches, des lycées et des universités est également attendue à partir du 2 mai. Les élèves du primaire, au contraire, termineront le cours à la maison.

L’ouverture progressive peut également bénéficier à la culture et au sport, car la possibilité de permettre des événements de ce type à huis clos et avec des règles de distance est à l’étude, par exemple dans les cinémas, qui peuvent ouvrir avec des endroits marqués et avec des séparations. par rangées et sièges.

LA RUSSIE GARDE LA CLÔTURE

Un cas très différent est celui de la Russie, où les mesures de déconfinition de la population n’ont pas encore commencé à être appliquées, puisque des quarantaines obligatoires ont été imposées des semaines après que de nombreux pays européens l’ont fait.

Les sources officielles et les experts s’accordent à dire qu’en Russie, le pic de la maladie n’a pas encore été atteint, il est donc encore prématuré de parler de délais pour la levée, bien que partielle, des mesures de confinement.