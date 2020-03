Une pandémie de Covid-19 génère au Nicaragua plus d’un million d’interactions sur les réseaux sociaux, selon une étude

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré mercredi que le coronavirus était devenu une pandémie. Cette annonce a généré des milliers et des milliers d’interactions sur les réseaux sociaux à travers le monde. Au Nicaragua, covid-19 a généré au moins un million d’interactions et de réactions indirectes, selon une étude de l’unité numérique de CAC Porter Novelli, PN Connect.

La recherche qui a été menée au niveau de l’Amérique centrale met en évidence que 83% des personnes ayant des enfants sont celles qui sont les plus préoccupées, suivies des personnes mariées, avec 6%.

Par exemple, Twitter est le réseau social avec le plus grand nombre de mentions, suivi de Facebook, des actualités en ligne, des blogs, de la télévision, de la radio et des journaux. L’étude ajoute que la pandémie est l’un des problèmes qui a généré le plus de conversions au cours de la dernière année.

Au Nicaragua, ce problème provoque l’expression d’émotions sensibles dans les conversations numériques, telles que l’aversion, la colère, la surprise, la tristesse et la peur. Sur Facebook et Twitter, les sentiments les plus répandus sont les sentiments négatifs.

“Nous utilisons des filtres intelligents dans nos outils pour déterminer les risques sociaux associés à la conversation, parmi eux, nous constatons que dans le cas du Nicaragua, les risques

ce sont: les problèmes de santé, le racisme, la discrimination sociale, les mauvaises conditions de travail et la migration », a déclaré Digna Bendaña, directrice générale de Porter Novelli au Nicaragua.

Les hommes sont ceux qui ont le plus d’interaction numérique sur le sujet avec 54,1%, tandis que les femmes représentent 45,9%.