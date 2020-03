Une pandémie peut devenir une tragédie économique et une perte d’emploi: les entrepreneurs

Face à la crise de Covid-19, les employeurs précisent qu’ils ne demandent pas des subventions, mais des actions de la part de l’autorité pour sauvegarder les sources d’emploi et empêcher la fermeture des entreprises.

Si les autorités n’y donnent pas suite l’ampleur du problème, la pandémie de coronavirus pourrait devenir aussi une tragédie économique, a alerté le Business Coordinating Council (CCE).

“Nous sommes très préoccupés par le fait que l’action de l’autorité n’est pas cohérente avec l’ampleur du problème; Ce n’est pas seulement un problème de santé qui doit être abordé, et nous sommes très alignés, c’est aussi un problème économique », a déclaré Carlos Salazar, président du CCE, lors d’une vidéoconférence.

Salazar a ajouté que certaines prévisions prévoient que l’impact sur l’économie serait inférieur à 4%, ce qui pourrait se traduire par perte de 800 000 emplois.

En ce sens, il a appelé à la création une commission économique intégrés par les syndicats, les employeurs, les travailleurs et le gouvernement.

À son tour, Bosco de la Vega, président du Conseil national de l’agriculture (CNA), a affirmé que si le Mexique n’est pas à la hauteur du problème, Cette situation peut devenir une tragédie.

Vicente Yáñez, président de l’Association nationale des self-services et des grands magasins, a déclaré que l’approvisionnement en produits sera garanti dans la mesure où il n’y aura pas de blocage sur les autoroutes, prenez soin des inventaires et évitez les pillages.

“Que la chaîne d’approvisionnement ne se casse pas.”

Jeudi, le CCE a présenté une série de propositions au gouvernement pour faire face à cette crise et empêcher l’annulation des investissements et la perte d’emplois.

“Nous ne demandons pas de subventions, nous anticipons un problème national, comment sauvegarder les emplois et prendre soin de ce travail dans les entreprises, il est préservé, et nous n’avons pas d’impact en raison de cette crise qui provoque la fermeture définitive des entreprises “, a souligné Salazar.

Il a précisé que mardi prochain, au plus tard mercredi, il y aura une réponse d’Alfonso Romo, chef du bureau présidentiel.

Il a ajouté que si le gouvernement ne réagit pas à leurs demandes, chaque agent économique essaierait de limiter autant que possible son impact sur ses salariés et son activité; cependant, plus d’emplois seraient perdus qu’en agissant tôt.