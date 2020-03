une porte vers la renaissance de la civilisation humaine

Alors que covid-19 balaie la planète après avoir apparemment été réduite à un nombre gérable en Chine, les gouvernements et les dirigeants du monde ont du mal à accepter la nouvelle réalité. Il est devenu clair que tout ce que nous pensions savoir sur le fonctionnement de l’économie est faux. Nous pouvons réellement survivre sans marchés! Nous pouvons réduire la consommation! Nous ne devons pas être tout le temps au travail! Nous pouvons réduire l’activité humaine à l’essentiel de l’approvisionnement alimentaire et des soins de santé! Ce n’est pas la façon la plus amusante de vivre, mais nous pouvons le faire!

Un nouveau jour s’est levé.

Et pourtant, la race humaine sera-t-elle capable de se rassembler dans son heure mondiale de besoin et d’arracher le pouvoir à l’élite financière et aux puissances militaires qui ont soumis l’humanité à des vies pleines de souffrance et d’indignité pour la très grande majorité?

Il est clair que les priorités devront être redessinées et qu’une nouvelle société devra émerger, basée entre autres sur les principes suivants:

Une vraie démocratie où les élus représentent véritablement les personnes qui votent pour eux et non les intérêts financiers qui ont payé pour leurs campagnes, un modèle démocratique qui répartit proportionnellement la représentation en fonction des suffrages exprimés.

La pleine mise en œuvre des droits de l’homme existants comme indiqué dans la Déclaration des Nations Unies et leur développement dans de nouveaux domaines.

Un système décentralisé où les décisions sont dévolues le plus près possible à la base de la société, permettant aux communautés de prendre la responsabilité de leur propre développement et de leur bien-être, mais permettant aux régions de travailler ensemble pour faire face à des situations qui sont trop grandes et trop complexes pour être traitées seules.

Un système économique qui compense le travail productif réellement effectué et les services fournis, par opposition à un système alimenté par la spéculation, l’usure et le jeu pur et simple; un système dans lequel le peuple décide de la création d’argent et non des banques privées; un système dans lequel le peuple décide du coût des biens, des matières premières et des services et non des «marchés» qui ont été installés dans la conscience publique comme des forces de la nature hors du contrôle des êtres humains.

Un système économique qui assure également un revenu de base à tous ce qui permet à chaque être humain d’avoir ses besoins essentiels couverts afin qu’il n’ait jamais à craindre pour sa santé, ses factures de logement et de services publics, du berceau à la tombe.

Propriété commune des moyens de production pour tout ce qui est essentiel au bien-être humain.

Un système mondial dans lequel toutes les nations ont leur mot à dire une Organisation des Nations Unies refondée, supprimant le droit de veto de certains pays qui croient avoir la possibilité de faire chanter le monde entier.

L’élimination des frontières afin que les gens puissent voyager où ils le souhaitent, sachant que dans un monde équitable sans inégalité, la pression sur les communautés pour migrer sur de grandes distances à la recherche d’un avenir meilleur sera supprimée et, tandis que les jeunes et les moins jeunes auront toujours le désir de en voyage, la plupart des gens aiment s’installer dans des communautés où ils partagent le paysage social et culturel pour lequel ils ont de l’affection, près de l’endroit où vivent leur famille et leurs proches.

Une planète désarmée dans lesquels il y aura toujours un besoin de forces armées pour des fonctions humanitaires et des missions de résolution des conflits – car il y aura toujours des catastrophes naturelles et des conflits – mais ces forces répondront à la communauté mondiale, et les nations ne pourront pas soumettre leurs populations à situations de vie inhumaines par la force.

Tout recycler afin d’arrêter l’extraction continue de matières premières de la planète, en réalisant que notre planète est finie, et qu’il est de notre responsabilité de développer un mode de vie durable non seulement pour les prochaines générations, mais pour un million de générations supplémentaires venir. Nous sommes vraiment les gardiens de la planète et nous devons assumer cette responsabilité avec le sérieux qu’elle mérite.

De même, nous devons protéger notre environnement maintenant et retourner à la nature tout l’espace que nous pouvons éventuellement. Conversion de toute l’énergie en sources renouvelables, car l’élimination de la combustion des hydrocarbures et de l’énergie nucléaire est également un élément essentiel de notre monde futur.

Une culture de non-violence, parce que la violence que nous vivons chaque jour dans nos sociétés: physique, économique, psychologique, sexuelle et raciale, entre autres, n’est pas propice à une société qui favorise le développement de la vie humaine et l’extraordinaire capacité de conscience que nous avons été doté de.

Rien de ce qui précède n’est nouveau. Il y a des légions de personnes partout dans le monde qui travaillent dans ces domaines et bien d’autres.

Mais maintenant, nous avons une fenêtre d’opportunité, car avec l’effondrement du système mondial à la suite de Covid-19, nous sommes en mesure de faire ce que Guillermo Sullings a écrit dans son excellent livre “Au carrefour de l’avenir des humanités”, dont de nombreux des points ci-dessus ont été pris. Comme il le fait remarquer, il faut tout changer en même temps:

«Nous devons comprendre qu’il ne sera pas possible de changer une partie sans tout changer, car chaque partie répond à la logique du plus grand système dans lequel elle est contenue. Il est inutile de penser à chaque partie séparément afin de générer un monstre comme celui de Frankenstein qui n’a pu prendre vie que dans la fiction. C’est pourquoi le projet de la Nation Humaine Universelle, bien qu’il semble paradoxal, est plus réaliste que les projets qui ne changent qu’une partie et l’insèrent dans le système actuel. »

Mais comme il le dit aussi:

«Néanmoins, rien de tout cela ne se produira jusqu’à ce qu’un esprit endormi se réveille de l’intérieur pour relier les êtres humains à leur signification évolutive: ce contact avec leur intérieur d’où émergera le besoin d’être cohérent et de traiter les autres comme ils veulent être traités. Mais lorsque cela se produit, tout commencera à changer. Et ce moment se rapproche parce que la saturation que ce vide progressif produit au sein des êtres humains sera le détonateur de leur renaissance. »

Le coronavirus crée ce vide croissant au sein des êtres humains alors que nous sommes physiquement coupés les uns des autres et du système économique qui nous oblige à être les esclaves d’une élite toute puissante. Sommes-nous sur le point de voir une renaissance de la civilisation humaine basée sur la nécessité de traiter les autres comme nous voulons être traités? Espérons avec ferveur.