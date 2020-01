L’illustrateur de gaditano Joaquín González Dorao voyage toujours avec un cahier vierge et des aquarelles pour capturer les essences et les couleurs des villes, mais pour ceux qui vivent à Madrid depuis plus de trente ans, dépeindre leur ville hôte est «debout pour regarder les détails» et Redécouvrez ses coins.

«Madrid et ses environs à l’aquarelle» (Tébar Flores) est une carte postale à l’aquarelle des mille visages et des regards différents de Madrid.