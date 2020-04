Une “reconversion numérique” pour les gymnases contre le coronavirus | PracticoDeporte

Le confinement pour arrêter la propagation du coronavirus a contraint les gymnases et les centres sportifs, qui ont lancé des cours en ligne gratuits, à fermer. Cela devrait conduire à une «reconversion numérique» du secteur, pointe l’EFE Rafael Romero, propriétaire de la Digital Academy ‘Five Stars Fitness“.

“Ce qui se passe, c’est un changement d’époque. Le gymnase doit être converti en services numériques que vous offrez à vos clients à domicile, avec votre moniteur au quotidien. Quand tout redeviendra normal, tout le monde ne pourra pas aller en classe en groupe s’il n’y a pas de vaccin “, explique-t-il lors d’une conversation téléphonique avec EFE.

Cet homme d’affaires de Malaga a décidé en 2015, après une longue carrière d’entraîneur personnel et de consultant, de miser sur la formation de techniciens en formation personnelle par des moyens numériques comme la visioconférence ou la réalité virtuelle, technologie qui lui a permis de maintenir son activité pendant cette crise. .

“Nous vendons maintenant plus qu’avant”, explique Romero, dont l’académie forme des entraîneurs personnels à l’aide de caméras à 360 degrés et de casques de vision immersive, dans ce qu’il appelle la “réalité virtuelle interactive”.

L’exercice à domicile continuera de prospérer après l’accouchement

Pour cet homme d’affaires du secteur de l’exercice physique, la dynamique qui mène du face à face au numérique, forcée par l’enfermement contre COVID-19, obligera le secteur de la gym à réagir.

“Désormais, de nombreuses personnes apprennent à connaître le virtuel, et il y aura des gens qui préfèrent faire de l’exercice à la maison avant d’aller au gymnase. Je ne pense pas que lorsque le confinement sera levé il y aura une bousculade dans la rue, et j’imagine que l’Etat va limiter la capacité des gymnases “, dit-il.

Par conséquent, les gymnases devraient commencer à convertir ces classes gratuites en un service payant à leurs membres qui leur permet de générer des revenus en cette période d’arrêt absolu.

“Nous envisageons le court terme, mais nous devrions envisager le moyen terme. C’est le bon moment pour essayer, vous pouvez donner une démo de 15 ou 20 minutes, mais pas donner des cours complets gratuits”, dit-il.

Grande opportunité

Dans cette conversion du face à face au virtuel, les entraîneurs personnels peuvent avoir “une occasion en or” Servir leurs clients via la vidéoconférence et les médias sociaux, et même les petits gymnases qui agissent peuvent être “plus durables” car ils coûtent moins cher.

“Si vous faites des cours en groupe” en ligne “pour des frais moins élevés, vous pouvez le faire, car les gens ont besoin d’être actifs, plus qu’avant parce qu’ils sont à la maison », ajoute le directeur de Five Stars Fitness.

Bien qu’il existe actuellement “de nombreuses lacunes” dans le domaine technologique dans le secteur de la gym, Romero estime que le premier à commencer à s’adapter aura “une opportunité commerciale” et sera en mesure de mieux surmonter la crise.

La réalité virtuelle pour former des entraîneurs personnels

Cette entreprise propose des formations personnelles accréditées par l’association européenne d’exercice physique EHFA (Association européenne de santé et de remise en forme), ainsi qu’une formation en nutrition sportive ou en gestion des installations, avec une équipe d’enseignants dont des médaillés olympiques comme le joueur de water-polo Angel Luis Andreo ou judoka Monica Merenciano.

«À partir de 2015, nous avons mis en place un système d’automatisation des processus et de formation par visioconférence», explique Romero, qui, une fois cette étape franchie, s’est lancé pour expérimenter la réalité virtuelle.

Avec cette avancée, ils ont réussi à préparer des espaces pour enregistrer des formations en direct avec des caméras à 360 degrés avant que le confinement ne soit décrété.

“Cela vous permet de faire semblant d’être hors de votre maison, d’être sur une scène différente et de montrer les exercices d’une manière beaucoup plus facile à voir que sur un plan de télévision. Cela fournit plus de connaissances à l’étudiant”, explique l’entrepreneur.

Avec un millier d’étudiants au cours de l’année écoulée, au cours des trois premiers mois de 2020, ils dépassent déjà 400, la plupart d’Espagne, mais aussi d’autres pays tels que l’Arabie saoudite, l’Allemagne, les États-Unis ou divers pays d’Amérique latine.

Ils collaborent également avec des associations industrielles telles que Fédération nationale des entrepreneurs d’installations sportives (FNEID), dans le but de tracer une nouvelle feuille de route pour le secteur. Une voie dans laquelle le numérique pourrait être très important.

practicodeporte@efe.com