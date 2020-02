Une solide Valence à Mestalla s’effondre à domicile | Réseaux sociaux sportifs

La Valence de la saison en cours avance par le championnat plongé dans la contradiction entre la solidité à Mestalla et la réalité d’une équipe qui s’effondre à domicile et a eu lors de ses deux derniers déplacements, à Majorque et Getafe, deux de ses matchs les plus noirs des dernières décennies.

Sans attitude ni intensité et toujours à la merci de l’adversaire, l’équipe valencienne a vu comment un Getafe très supérieur est parti dans un score de 3-0 qui n’a pas été plus brutal grâce aux bonnes interventions du but Jaume Doménech. Dans des circonstances similaires, il avait perdu 4-1 à Majorque lors de la sortie précédente.