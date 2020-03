Une vidéo capture un livreur d’Amazon crachant sur un colis – .

Alors que la pandémie de coronavirus fait toujours rage, un livreur Amazon a été surpris en train de cracher sur le colis d’un client avant de le laisser à la porte.

Des images de l’incident ont été capturées via Amazon Ring.

Essayer délibérément de propager le coronavirus peut être classé comme un acte de terrorisme selon une récente note de service du ministère américain de la Justice.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Un livreur d’Amazon a été licencié après que la vidéo capturée de la porte d’entrée d’un client lui ait montré délibérément cracher sur un colis qu’il avait été chargé de déposer. La vidéo aurait été révoltante il y a même un an, mais étant donné que nous sommes actuellement au milieu d’une pandémie de coronavirus qui ne fait que s’aggraver de jour en jour, son comportement est sans doute criminel. En effet, vous vous souvenez peut-être qu’une femme de Pennsylvanie qui toussait délibérément pour 35 000 $ de nourriture dans une épicerie la semaine dernière a été arrêtée pour son comportement.

L’incident de crachement en question s’est produit dans le quartier de Hancock Park à Los Angeles il y a quelques jours et, fait intéressant, a été capturé via l’Amazon Ring du propriétaire. Selon un article publié sur les réseaux sociaux, le propriétaire n’est retourné vérifier les séquences vidéo qu’après avoir remarqué que la boîte était mouillée.

“J’ai reçu la boîte et j’ai vu un gros point humide, puis j’ai vérifié la caméra”, a déclaré le propriétaire sur les réseaux sociaux il y a quelques jours.

Après avoir été horrifié par ce que les images ont montré, le propriétaire a rapidement appelé la police et Amazon. Il a finalement été déterminé que le chauffeur travaillait pour un tiers pour le compte d’Amazon.

Dans une déclaration à ce sujet, Amazon a déclaré:

Ce n’est clairement pas représentatif des chauffeurs qui livrent pour Amazon et du soin qu’ils apportent chaque jour aux clients du monde entier. Nous enquêtons activement pour comprendre ce qui a pu se produire dans cette situation. S’il s’agissait vraiment d’un acte malveillant du conducteur, nous serons sûrs qu’il est tenu responsable, jusqu’à et y compris les mesures d’application de la loi.

Il est important de ne pas rejeter avec désinvolture les actions de ceux qui tentent délibérément de propager le coronavirus. À cette fin, le ministère américain de la Justice a publié il y a quelques jours une note précisant que ceux qui tentent de propager le virus peuvent être accusés de terrorisme, car le coronavirus peut être classé comme un agent biologique.

“Parce que le coronavirus semble répondre à la définition statutaire d’un” agent biologique “… de tels actes pourraient potentiellement impliquer les lois liées au terrorisme de la nation”, a déclaré le sous-procureur général Jeffrey Rosen. “Les menaces ou les tentatives d’utiliser COVID-19 comme arme contre les Américains ne seront pas tolérées.”

Les États-Unis sont devenus en quelques semaines l’épicentre du coronavirus. À ce jour, plus de 130 000 personnes ont été testées positives pour le virus aux États-Unis et environ 2 329 décès.

Source de l’image: Kathy Willens / AP / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.