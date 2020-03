La huitième journée du tournoi d’ouverture 2020 de la Ligue panaméenne de football pourrait se terminer par un changement de direction, lorsque l’University Sports Club et les United Arab, respectivement première et deuxième places, s’affronteront ce samedi pour le sommet du championnat.

L’Université, dirigée par Gary Stempel, et les Arabes Unis, commandés par le Colombien Juan Sergio ‘Jeringa’ Guzmán, ajoutent 15 points, et un seul but les sépare en faveur du “U” dans la différence de buts.