Urbán laisse la participation des anticapitalistes à Vistalegre III à l’antenne | La politique

Le député européen de Podemos encadré dans le flux des anticapitalistes Miguel Urbán estime qu’il y a de moins en moins de place pour la divergence à Podemos et explique que son groupe réfléchit à ce qu’il faut faire par rapport à l’assemblée citoyenne de mars qui renouvellera la direction et la stratégie du parti .

“L’espace se fait de plus en plus rare”, explique Urbán à propos de la place des critiques à Podemos dans une interview à l’EFE dans laquelle il plaide également pour “la construction d’une alternative à ce gouvernement social-libéral” du PSOE et de United Podemos, dans conformément à la position des anticapitalistes selon laquelle ils ne faisaient pas partie du gouvernement.